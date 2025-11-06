Deviza
EUR/HUF386.25 -0.15% USD/HUF335.12 -0.4% GBP/HUF438.6 -0.13% CHF/HUF414.59 -0.21% PLN/HUF90.83 -0.09% RON/HUF75.95 -0.17% CZK/HUF15.86 -0.06% EUR/HUF386.25 -0.15% USD/HUF335.12 -0.4% GBP/HUF438.6 -0.13% CHF/HUF414.59 -0.21% PLN/HUF90.83 -0.09% RON/HUF75.95 -0.17% CZK/HUF15.86 -0.06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,299.6 -0.17% MTELEKOM1,792 +1.67% MOL2,910 +0.69% OTP32,520 +0.12% RICHTER9,980 -2.91% OPUS546 +0.18% ANY7,020 -0.57% AUTOWALLIS155 0% WABERERS5,540 -0.72% BUMIX10,241.76 +0.22% CETOP3,665.99 +0.09% CETOP NTR2,320.13 +1.23% BUX107,299.6 -0.17% MTELEKOM1,792 +1.67% MOL2,910 +0.69% OTP32,520 +0.12% RICHTER9,980 -2.91% OPUS546 +0.18% ANY7,020 -0.57% AUTOWALLIS155 0% WABERERS5,540 -0.72% BUMIX10,241.76 +0.22% CETOP3,665.99 +0.09% CETOP NTR2,320.13 +1.23%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
online vásárlás
Perplexity
per
mesterséges intelligencia
Amazon

Perre ment az Amazon, mert valaki előbb készítette el azt, amit ők akartak

Az Amazon újabb mesterségesintelligencia-háborúba keveredett – ezúttal a Perplexity nevű startup ellen. Ez valószínűleg azért történt, mert az Amazon maga is olyan megoldásokat fejleszt az online vásárlás terén, mint a Perplexity, és nem tetszik nekik, hogy náluk lassabban halad a fejlesztés.
VG
2025.11.06., 13:37

Valami furcsa, ismerős érzés lengi körül az Amazon újabb perét: a cég most egy mesterséges intelligenciát fejlesztő startupot, a Perplexityt vádolja meg azzal, hogy engedély nélkül férkőzött be a webáruházába. Csakhogy az Amazon maga is gőzerővel dolgozik egy hasonló rendszeren, amely a felhasználók helyett intézné a vásárlásokat. Nehéz nem úgy látni: a világ legnagyobb online kereskedője inkább jogi úton próbálja lefékezni azt, aki előbb mutatta be ugyanazt az ötletet.

Perre ment az Amazon, mert valaki előbb készítette el azt, amit ők akartak
Perre ment az Amazon, mert valaki előbb készítette el azt, amit ők akartak / Fotó: Ascannio

A per középpontjában a Perplexity nevű MI-cég Comet böngészője áll, amely képes automatikusan rendeléseket leadni a felhasználó nevében. Az Amazon jogászai szerint a Comet „álcázva” működött, és úgy lépett be a vásárlói fiókokba, mintha valós ember tenné – ezzel megsértve az oldal biztonsági szabályait. A vállalat szerint ez digitális betörésnek minősül, veszélyeztetheti az ügyfelek adatait, és megzavarhatja az Amazon gondosan felépített vásárlói élményét. A keresetben az is szerepel, hogy 

a Perplexity állítólag figyelmen kívül hagyta az Amazon ismételt felszólításait, hogy állítsa le a programot.

A vádlott azonban egészen másképp látja a helyzetet. A Perplexity szerint ők csupán egy új korszak kapuját nyitják ki, ahol a felhasználók önálló AI-ügynököket használhatnak, hogy elintézzék a mindennapi online feladatokat: 

  • e-maileket írjanak, 
  • árakat hasonlítsanak össze
  • vagy akár vásároljanak. 

A startup közleménye szerint minden felhasználói adat helyben, a készüléken marad, nem kerül a szervereikre, így nem férnek hozzá érzékeny információkhoz. „A felhasználóknak joguk van választani, milyen AI-ügynök segíti őket” – fogalmaztak. A Perplexity szerint nemes egyszerűséggel az Amazon nem a vásárlók érdekeit védi, hanem a saját reklámbevételeit.

A vita jóval túlmutat egy adatvédelmi ügyön. A tét az, ki alakíthatja át elsőként a webet az AI-ügynökök korára. A Perplexity és más feltörekvő startupok abban hisznek, hogy a böngészés és a vásárlás jövője nem kattintásokban, hanem parancsokban rejlik: a mesterséges intelligencia megérti, mit akarunk, és magától elintézi. 

Az Amazon viszont nemrég mutatta be a Rufus nevű ajánlóasszisztenst és a Buy For Me funkciót, ami különböző márkáknál intézhet vásárlásokat,

így nyilvánvalóan nem szeretné, ha mások vennék át az irányítást saját platformja fölött. Más szóval: az Amazon ugyanarra a célra tart, mint a Perplexity – csak házon belül, teljes kontroll mellett.

Ez magyarázza, miért vált ennyire élessé a jogvita. A Perplexity nyílt, platformfüggetlen rendszert épít, amely bármelyik webáruházban képes működni, az Amazon viszont zárt ökoszisztémát akar, ahol az automatizált vásárlás csak az ő szabályai között lehetséges. Ha a Comethez hasonló böngészők szabadon elterjednek, az Amazon elveszíti az ellenőrzést az egyik legértékesebb adatforrása, a felhasználók vásárlási útvonala felett. Ezt a veszteséget pedig jóval nehezebb lenne jogi úton pótolni, mint most megelőzni egy perrel.

A Perplexity egyelőre kitart, és politikai üzenetté emeli a történetet: szerintük a nagyvállalatok „megfélemlítéssel és jogi trükkökkel” akarják elfojtani az innovációt. Az Amazon viszont azzal érvel, hogy nem a versenytől fél, hanem a biztonságot védi. A valóság valószínűleg a kettő között húzódik: az Amazon tényleg nem szeretné, ha egy külső MI-böngésző vásárolna a nevében, de az is nyilvánvaló, hogy nem akarja, hogy más diktálja a szabályokat abban a világban, ahol a mesterséges intelligencia már nemcsak keres, hanem vásárol is helyettünk.

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
846 cikk

Ajánlott videók

Továbbiak
3 perc
Hexum

Most éppen exportálni érdemes a gázt, nem betárolni

Jövőre hidrogénnel is fűszerezhető a tárolóba küldött gáz.
6 perc
Nagy Márton

Nagy Márton a Wizz Air gép fedélzetén jelentette be: az Orbán–Trump csúcstalálkozón rendezhetik a legégetőbb kérdést Amerika és Magyarország között

Kettős adóztatás: Donald Trumpon múlik, a kormány készen áll, hogy ratifikálják az elkerülésről szóló egyezmény visszaállítását.
2 perc
Donald Trump

Rendkívüli: már most kiderült, mit jelentenek be holnap a Trump–Orbán-csúcstalálkozón: rengeteg amerikai pénz indul meg Magyarországra

Sok száz új munkahelyet hoznak budapesti és vidéki helyszínekre az Egyesült Államokból. Szijjártó Péter hozzátette, hogy ezek a beruházások összességében azt jelentik, hogy az idei esztendőben százkilencvenmilliárd forintnyi vállalati beruházás jön.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu