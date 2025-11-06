Valami furcsa, ismerős érzés lengi körül az Amazon újabb perét: a cég most egy mesterséges intelligenciát fejlesztő startupot, a Perplexityt vádolja meg azzal, hogy engedély nélkül férkőzött be a webáruházába. Csakhogy az Amazon maga is gőzerővel dolgozik egy hasonló rendszeren, amely a felhasználók helyett intézné a vásárlásokat. Nehéz nem úgy látni: a világ legnagyobb online kereskedője inkább jogi úton próbálja lefékezni azt, aki előbb mutatta be ugyanazt az ötletet.

Perre ment az Amazon, mert valaki előbb készítette el azt, amit ők akartak / Fotó: Ascannio

A per középpontjában a Perplexity nevű MI-cég Comet böngészője áll, amely képes automatikusan rendeléseket leadni a felhasználó nevében. Az Amazon jogászai szerint a Comet „álcázva” működött, és úgy lépett be a vásárlói fiókokba, mintha valós ember tenné – ezzel megsértve az oldal biztonsági szabályait. A vállalat szerint ez digitális betörésnek minősül, veszélyeztetheti az ügyfelek adatait, és megzavarhatja az Amazon gondosan felépített vásárlói élményét. A keresetben az is szerepel, hogy

a Perplexity állítólag figyelmen kívül hagyta az Amazon ismételt felszólításait, hogy állítsa le a programot.

A vádlott azonban egészen másképp látja a helyzetet. A Perplexity szerint ők csupán egy új korszak kapuját nyitják ki, ahol a felhasználók önálló AI-ügynököket használhatnak, hogy elintézzék a mindennapi online feladatokat:

e-maileket írjanak,

árakat hasonlítsanak össze

vagy akár vásároljanak.

A startup közleménye szerint minden felhasználói adat helyben, a készüléken marad, nem kerül a szervereikre, így nem férnek hozzá érzékeny információkhoz. „A felhasználóknak joguk van választani, milyen AI-ügynök segíti őket” – fogalmaztak. A Perplexity szerint nemes egyszerűséggel az Amazon nem a vásárlók érdekeit védi, hanem a saját reklámbevételeit.

A vita jóval túlmutat egy adatvédelmi ügyön. A tét az, ki alakíthatja át elsőként a webet az AI-ügynökök korára. A Perplexity és más feltörekvő startupok abban hisznek, hogy a böngészés és a vásárlás jövője nem kattintásokban, hanem parancsokban rejlik: a mesterséges intelligencia megérti, mit akarunk, és magától elintézi.

Az Amazon viszont nemrég mutatta be a Rufus nevű ajánlóasszisztenst és a Buy For Me funkciót, ami különböző márkáknál intézhet vásárlásokat,

így nyilvánvalóan nem szeretné, ha mások vennék át az irányítást saját platformja fölött. Más szóval: az Amazon ugyanarra a célra tart, mint a Perplexity – csak házon belül, teljes kontroll mellett.