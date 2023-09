A Lidl nem tett vállalást a baromfi és a sertéshúsok tekintetében – ezt az itthon piacvezető kiskereskedelmi lánc közölte a Világgazdasággal. A Lidl megszólalása azért nagyon fontos, mert hetek óta tartja magát – magas politikai és szakmai körökben egyaránt – az az álláspont, hogy a cég megszegte a magyar beszállítóknak adott szavát, amikor augusztus végétől olcsó külföldi hús hozott be Magyarországra.

A Lidl állítja: nem ígérte meg, hogy csak magyar beszállítóktól vásárol sertés és baromfi frisshúst (Fotó: Kallus György / Világgazdaság)

A vádak alapja (és erről lapunk is részletesen beszámolt) egy 2021 novemberi sajtóközlemény. Ebben a Lidl Magyarország arról számolt be, hogy az állandó kínálatában szereplő baromfi és sertés frisshúsok 100 százaléka magyar beszállítóktól érkezik, amely amellett, hogy magas minőséget és biztonságot jelent a vásárlók számára, a magyar termelők és a hazai gazdaság támogatása szempontjából is fontos tényező. Azt is kiemelték, hogy a széles választék mellett elsődleges a termékek hazai származása, valamint az, hogy a vásárlók kedvező ár-érték arányban kiváló minőségű húsokat vásárolhassanak.

Tett-e vállalást a Lidl a magyar beszállítóknak?

Ezt értelmezték sokan úgy mindmáig, köztük szakmai vezetők, döntéshozók, illetve a sajtó részéről is, hogy a Lidl vállalást tett arra, hogy kizárólag magyar beszállítók termékeit kínálja majd baromfi és sertés frisshús kategóriában. Innén nézve pedig az, hogy a német hátterű diszkont augusztus végén német sertés darálthúst, majd szeptember elején lengyel baromfihúst helyezett ki nagy mennyiségben a polcain, amelyek ráadásul jóval olcsóbbak voltak, mint a hasonló magyar termékek, szószegésnek minősül. Csakhogy a Lidl most tisztázta a helyzetet és rámutatott: a hivatkozott sajtóközleményben

a Lidl nem vállalást tett a baromfi és a sertéshúsok tekintetében, hanem a Lidl állandó kínálatában szereplő termékek származási helyét tényszerűen kommunikálta.

Tehát a bolt szerint mindösszesen arról van szó, hogy egy adott pillanatban, nevezetesen 2021 novemberében a Lidlnél teljes egészében magyar forrásból érkeztek sertés és baromfi frisshúsok, amit kommunikáltak is. Ezen túlmenően azonban semmilyen ígéretet nem tettek a jövőre nézve, hogy ez így is maradna.

Miért a Lidlre haragszik mindenki?

Mindez egy súlyos félreértést oszlat el, még ha némiképp megkésett is. A magyar sertéshús beszállítók ugyanis lényegében emiatt a nem létező vállalás miatt háborodtak fel, amikor a Lidl nagy mennyiségű, nyomott árú német sertés darálthúst helyezett ki a polcaira, ezzel kiszorítva a magyar termékeket. Majd kedden a Baromfi Termék Tanács ugyanerre a nem létező vállalásra hivatkozva adott ki közleményt mondván, hogy a Lidlben megjelent olcsó lengyel csirkemellfilé, valamint pulyka darálthús megsérti az üzletlánc korábbi vállalását és károkat okoz a beszállítóinak, illetve a baromfipiac hazai szereplőinek.

Lehet az importhús ellen tiltakozni, még akár jogosan is. Csakhogy amennyiben elfogadjuk, hogy a Lidl nem ígérte meg, hogy csak magyar forrásból dolgozik, úgy némiképp érthetetlenné válik, hogy miért éppen a Lidl gyakorlata kelt megütközést. Pláne, hogy más magyarországi láncok is előszeretettel nyúlnak például lengyel húsokhoz. A Lidl erre emlékeztetett is és úgy fogalmazott lapunknak, hogy

más piaci szereplők esetében a külföldi (lengyel) baromfi húsok az állandó termékkínálatban már jóideje megtalálhatóak, melyről az információk mind a beszállítók mind az ágazat képviselői számára ismertek.

Miért hozott be a Lidl lengyel baromfihúst?

Miután a Lidl tisztázta a vállalás ügyét, kiért arra is, hogy mi magyarázza a lengyel hús behozatalát a magyarországi boltjaiba. Először is megismételte azt a korábbi közlését, hogy a magyar kormány törekvéseivel összhangban a vállalat is célul tűzte ki az infláció letörését és ezáltal a magyar családok támogatását. Ennek kapcsán

arra mutatott rá, hogy az infláció letörésében és a magyar vásárlók támogatásában vívott harchoz az alacsony árak biztosításával tud hozzájárulni, mert ahogyan eddig is, úgy most is elsősorban a vásárlók érdekeit tartja szem előtt. Azt is felhozta, hogy az elmúlt időszakban jelentős mértékben megváltozott a gazdasági helyzet: a háború kitörése, az infláció, valamint az energetikai árak drasztikus növekedése mind hatással voltak az élelmiszer-kiskereskedelmi piac működésére. Mindezekből kifolyólag az áruházlánc kínálatában időszakos jelleggel elérhetővé váltak import húsok, amelyek szintén kiváló minőséget képviselnek, azonban többek között a hatékonyságnak és az olcsóbb energiaáraknak köszönhetően normál piaci áron is olcsóbbak a magyar húsoknál. Ezért ezekben a nehéz időkben jelentős megtakarítást jelenthetnek a különösen árérzékeny vásárlók számára. Végezetül pedig hangsúlyozták, hogy szintén az import felé tereli a piacot az a tény, hogy egyes baromfi termékek esetében nincs elegendő rendelkezésre álló mennyiség a hazai beszállítóknál, amely lefedné a keresletet.

Ezek tehát az okai annak, hogy a Lidl frisshúst importál a magyar üzleteibe.

Senki ne higgye, hogy csak külföldi hús van a Lidlben

Ugyanakkor jelezték, hogy a friss szárnyasok, a friss sertés és a friss marhahúsok döntő többsége továbbra is magyar beszállítóktól érkezik az áruházakba. Mindezt számokkal is alátámasztották. A vállalat a friss hús kategória esetében minden eddiginél többet – igaz, ebben az infláció is jócskán közrejátszhatott –,

összesen mintegy 73,5 milliárd forint értékben vásárolt magyar húst beszállítóitól.

A Lidl Magyarország mintegy ötszáz magyar beszállítóval dolgozik együtt és a 2022-es gazdasági év során rekordösszegben, a 2021-es gazdasági évhez képest 124 milliárd forinttal magasabb értékben vett át tőlük termékeket. Ezen felül a friss húsok exportjához is jelentős mértékben hozzájárultak, hiszen a 2022-es gazdasági évben 6,4 milliárd forint értékben jutott el rajtuk keresztül közel ötven különböző termék kilenc európai országba. Szerintük mindez jól tükrözi, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy a magyar beszállítóik mellett álljanak és az élvonalból támogassák a magyar gazdaságot.

Végezetül azt is írták, hogy folyamatos tárgyalásban állnak a hazai partnereikkel, velük továbbra is azon dolgoznak, hogy minden termékből megfelelő mennyiségben, versenyképes áron magyar hús álljon a rendelkezésre. "Bízunk benne, hogy szállítóink többsége is elkötelezett a magyar családok irányába és együtt tudunk továbbra is hozzájárulni a magyar gazdaság fejlődéséhez" – jegyezték meg. Megerősítették azt is, hogy kiemelten kezelik a magyar beszállítói partnereiket annak érdekében, hogy az együttműködés töretlen legyen. A magyar termékeknek ugyanis központi szerepe van az áruházlánc termékkínálatában.