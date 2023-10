Az Aldi szerda délelőtt immár a hatodik tartós árcsökkentését jelentette be. Az erről kiadott közleményben a német hátterű diszkont azt írta, hogy az átfogó intézkedéssel a vásárlókat kívánja segíteni.

Azonnali árcsökkentést jelentett be az Aldi, megint dúl az árháború a magyar boltokban. Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A gyakorlatban az történik, hogy

mától, szerdától 300 terméket áraznak le jelentősen, akár 40 százalékos kedvezménnyel.

A döntés jelentőségét jól mutatja, hogy az akciózás az Aldi állandó kínálatának mintegy ötödét érinti: így az alapvető élelmiszerek, mint a friss hús, a felvágottak, a tejtermékek, pékáruk, liszt, fűszerek, zöldségek és gyümölcsök esetében is érvényesül, de ezek mellett a legkeresettebb háztartási vegyi árukra és higiéniai árucikkekre is vonatkozik. Az áruházlánc azt is megjegyezte, hogy mindezen felül akár 50 százalékos kedvezménnyel kiárusítást is tart az üzletek középső sorában található, nem élelmiszer jellegű termékekből. Valamint a vállalat továbbra is heti 70-100 terméket kínál akciós áron, részben a kormányzati kötelező akciózásnak eleget éve.

Mennyivel csökkenti az árait az Aldi?

A mostani bejelentés valamennyi magyarországi Aldi boltra egységesen érvényes. A kedvezmény mértéke termékenként eltérő, de rendelkezésre áll egy lista, amelynek alapján tájékozódni lehet. Zárójelben az új fogyasztói ár szerepel.

300 ml-es krémtusfürdő – mínusz 27 százalék (399 forint),

Biscotti keksz, 250 g – mínusz 26 százalék (349 forint),

Crisp joghurt, 175 g – mínusz 23 százalék (199 forint),

Kakaóitalpor, 800 g – mínusz 22 százalék (1399 forint),

Gouda sajt, szeletelt, 250 g – mínusz 21 százalék (999 forint),

Gyermekfogkrém, 100 ml – mínusz 20 százalék (399 forint),

Mini fasírtgolyók, 500 g – mínusz 20 százalék (799 forint),

Ropogós müzli, 500 g – mínusz 20 százalék (1199 forint).

Miért csökkentenek most megint árat a boltok?

„A mostani árcsökkentés az eddigi legátfogóbb intézkedésünk” – értékelt Bernhard Haider, az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója. Az idén tél végén, tavasz elején már kitört egyszer a boltok közötti árháború, ami egészen extrém áreséseket hozott magával. Abban az Aldi vastagon benne volt. Persze, volt honnan árat engedni, ugyanis az élelmiszerek brutálisan megdrágultak az elmúlt egy évben. Most azt látjuk, hogy újra kiéleződött az árverseny: a napokban a SPAR jelentette be, hogy az év végéig több száz termékének az árát befagyasztja a szeptember végi árszinteken. Most pedig az Aldi jelentett be nagyarányú leárazást.

A fejlemény persze nem véletlen. A KSH éppen szerdán hozta nyilvánosságra az augusztusi kiskereskedelmi forgalmi adatot, amely túlzás nélkül elkeserítő. Nemcsak éves, hanem havi bázison is csökkent a volumen. Ez pedig azért is negatív meglepetés, mert az elmúlt hónapok számos önkéntes és kötelező ármérséklést hoztak, ezeknek még sincs forgalombővítő hatásuk. Ezt a plafont kellene áttörnie a kiskereskedelemnek, és ebben a legcélravezetőbb eszköz a további árcsökkentés. Érdekes lesz látni, vajon a többi nagy boltlánc csatlakozik-e az árháborúhoz.