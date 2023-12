Drágulás lesz az üzemanyag nagykereskedelmi árában péntektől – derült ki a Holtankoljak friss tájékoztatásából.

Kihirdették az év utolsó üzemanyagár-változását: már január előtt drágulás jön. Fotó: Berán Dániel / Mediaworks

Az üzemanyagár-figyelő blog szerint ugyanis

a benzin esetében bruttó 8 forinttal nő az ár, míg a gázolaj esetében bruttó 6 forintos emelésre lehet számítani.

A fogyasztói szempontból negatív változást a Brent típusú olaj árának emelkedésével magyarázták. Mindenesetre mindez azt jelenti, hogy a hét utolsó munkanapjától

a 95-ös benzin – 570 Ft/liter

a gázolaj – 593 Ft/liter

árazással fut majd. Már csak az a kérdés, hogyan reagálnak a fejleményre a magyar benzinkutak.

Drágul az üzemanyag, de nem biztos, hogy többe fog kerülni

Ez már sorozatban a második drágulás, miután éppen egy hete ugyancsak üzemanyagár-emelést jelentettek be. Jelenleg a 95-ös benzinért átlagosan 562, a gázolajért 587 forintot kérnek literenként. Legalábbis papíron. Ehhez képest ugyanis a töltőállomásokon akár húsz forinttal alacsonyabb árakkal találkozhatnak a fogyasztók. Vagyis azt lájuk, hogy a nagykereskedelmi ár változása az utóbbi hetekben nem feltétlenül érvényesült a kiskereskedelem szintjén, a két árszabás elvált egymástól. A jelenségről bővebben itt írtunk.

A most meghirdetett nagykereskedelmi árak tehát péntektől lépnek életbe. De a fentiek miatt kérdés, hogy a kutak árazásába is begyűrűzik-e, vagy folytatódik az a gyakorlat, hogy a kiskereskedelem figyelmen kívül hagyja a változást. Erre bőven lenne indok, ugyanis januártól 41 forintos drágulás jön a jövedékiadó-kulcs megemelésének következményeképp.

Mindez eleve kellőképpen sokkolja a magyar járműtulajdonosokat, és éppen ennek felismerése vezetett ahhoz, hogy a töltőállomások a nagykereskedelmi ármozgásoktól függetlenül csökkentették az áraikat decemberben. Ha ugyanis a jövedékiadó-emeléssel újra 600 forint fölé kúszna a benzin és a dízel literenkénti átlagára, az egyúttal azt is jelentené, hogy a magyarországi üzemanyagárak ismét átlépik a lélektani határt, ami ellen a kormányzat is határozott küzdelmet folytatott, már csak az inflációs cél teljesülésének érdekében is.

Hosszú időn át csökkent a magyar üzemanyag ára

Fontos emlékeztetni rá, hogy Magyarországon lényegében szeptember vége óta töretlenül csökkent az üzemanyagok ára. Akkor a 95-ös benzin nagykereskedelmi átlagára 662, a gázolajé 686 forint volt. Vagyis az azóta eltelt mintegy három hónapban

a benzinnél bruttó 92 forint, a dízelnél pedig 93 forint áresés állt be.

Ami jelentősnek mondható, hiszen egy átlagos, 50 literes tankolásnál 5000 forint körüli árelőnyt jelent. Ennek csaknem a fele tehát elolvadhat a januári adóemelés következtében.