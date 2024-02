Kivárásra játszanak a magyar üzemanyagpiacon az árazás kapcsán – ez derül ki a Holtankoljak.hu friss tájékoztatásából.

Csalódás: kihirdették az új üzemanyagárakat Magyarországon – nem erre számítottak az elemzők (Fotó: Karnok Csaba)

Az üzemanyagár-figyelő blog szerint ugyanis szerdától még nem változnak a hazai üzemanyagárak a benzinkutakon és

a benzin és gázolaj nagykereskedelmi ára is változatlan marad a hét közepén.

Így aztán továbbra is az alábbi átlagárakkal számolhatnak a járműtulajdonosok:

95-ös benzin – 603 Ft/liter,

gázolaj – 640 Ft/liter.

Fontos hangsúlyozni, hogy átlagárakról van szó, amelyektől az egyes töltőállomások konkrét árai jelentősen eltérhetnek.

Miért csalódás, hogy nem változtak a magyar üzemanyagárak?

Annak persze lehet örülni, hogy végre megált a drágulás és szerdától nem emelkednek az üzemanyagárak, csakhogy előzetesen másról szóltak a szakértői megszólalások. A vározás ugyanis az volt, hogy ezen a héten látványos,

akár 20 forintos áresés is bekövetkezhet.

Ez még nem úszott el végleg, hiszen szerdán újabb döntés jelenik meg a péntektől érvényes nagykereskedői árazásról. Ez még hozhat magával áresést. Szükség lenne ré, ugyanis ebben az évben eddig már 59, illetve 66 forinttal drágult a benzin, illetve a dízel literenkénti nagykereskedelmi ára. Jóllehet ebből 41 forint a kötelező jövedékiadó-emelésre vezethető vissza. Ezt leszámítva 18 és 25 forint emelkedés állt be a benzinél és a dízelnél.

Miért kellene csökkennie az üzemanyagáraknak Magyarországon?

Mindenesetre a szakértők szerint minden jel arra utal, hogy a múlt heti jelentős áremelés csak átmenti volt az olajpiacon, éppen ezért a hazai kutak áraiban is. A Brent típusú olaj ára közel 7 százalékot esett, 83 dollárról egészen 77 dollárig. Az is az árcsökkenés irányába mutat, hogy a forint visszaerősödött a dollárral szemben. A múlt hét végén már újra 355 forint körül mozgott az árfolyam, ami egy hét alatt egy százalékos javulás. Igaz, hétfőn már 357 forint fölött is járt a jegyzés.

Az elemzések arra is rávilágítottak, hogy erős az olajkínálat a világpiacon. Az USA gőzerővel növeli a kitermelést, az OPEC tagságból pedig kilépett Angola és nem akar részt venni a kitermelés visszafogásában. Illetve megjelent egy új olajország, Guyana, amely gyorsan növeli az olajkitermelést területein. Az oroszoknál a szankciók miatt felhalmozódó olajat Kína vásárolja fel, a helyzetre való tekintettel áron alul, ez némileg kiegyenlíti a kereslet-kínálati mutatót.

Mindezt figyelembevéve a szakértői prognózis, hogy a hazai üzemanyag áraknak is reagálnia kell az olaj árának csökkenésére és akár két számjegyű csökkenésre is lehet számítani a hazai kutakon. Ez viszont egyelőre nem igazolódott be. Igaz, a Világgazdaságnak nyilatkozva Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázszektorelemzője figyelmeztetett: a finomított termékek ára szerte Európában emelkedik, a Mol nagykereskedelmi árképzésében pedig nem a Brent vagy az Ural típusú nyersolaj ára az irányadó, hanem az európai benzin és gázolaj tőzsdei jegyzésára.

Úgy tűnik, egyelőre neki lett igaza.