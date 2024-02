Minimális mértékben változik a magyarországi üzemanyagok ára – derült ki a Holtankoljak.hu friss adatközléséből.

Nem erről volt szó: kihirdették az új üzemanyagárakat Magyarországon – minimális csökkenés jön, de elmarad a látványos áresés

Az üzemanyagár-figyelő blog szerint ugyanis péntektől a benzin nagykereskedelmi ára esni fog, de

csak bruttó 3 forinttal.

A gázolaj ára nem módosul. Így az átlagárak tekintetében a hét második felében a következő árszinteket tapasztalhatják a járművezetők:

95-ös benzin – 600 Ft/liter,

gázolaj – 640 Ft/liter.

Fontos hangsúlyozni, hogy átlagárakról van szó, amelyektől az egyes töltőállomások konkrét árai nagyban eltérhetnek.

Miért csalódás az üzemanyagárak alakulása Magyarországon?

Annak persze lehet örülni, hogy végre megállt a drágulás, és ha csak minimálisan is, de csökkenni fog az üzemanyagár péntektől. Csakhogy előzetesen másról szóltak a szakértői megszólalások. A várakozás ugyanis az volt, hogy ezen a héten látványos,

akár 20 forintos áresés is bekövetkezhet.

Ebből tehát semmi nem lett. Hétfőn stagnálást jelentettek be az üzemanyagárakban, szerdán pedig mindössze bruttó 3 forintos csökkenést, de csak a benzinnél. Így összességében az idén 56, illetve 66 forinttal drágult a benzin, illetve a dízel literenkénti nagykereskedelmi ára. Jóllehet ebből 41 forint a kötelező jövedékiadó-emelésre vezethető vissza. Ezt leszámítva 15 és 25 forint emelkedés állt be a benzinnél és a dízelnél.

Min múlik, hogy mennyibe kerül az üzemanyag Magyarországon?

Vasárnap még az söpört végig a magyar sajtón, hogy a múlt heti tetemes áremelés csak átmeneti volt az olajpiacon, éppen ezért a hazai kutak áraiban is. A Brent típusú olaj ára közel 7 százalékot esett, 83 dollárról egészen 77 dollárig (szerdán ez már 79 dollár körül mozgott). Az is az árcsökkenés irányába mutatott, hogy a forint visszaerősödött a dollárral szemben. A múlt hét végén már újra 355 forint környékén járt az árfolyam, ami egy hét alatt 1 százalékos javulás. Igaz, szerdán már 359 forint fölött volt a jegyzés.

Az elemzések arra is rávilágítottak, hogy erős az olajkínálat a világpiacon. Az USA gőzerővel növeli a kitermelést, az OPEC-tagságból pedig kilépett Angola, és nem akar részt venni a kitermelés visszafogásában. Illetve megjelent egy új olajország, Guyana, amely gyorsan növeli az olajkitermelést a területein. Az oroszoknál a szankciók miatt felhalmozódó olajat Kína vásárolja fel, a helyzetre való tekintettel áron alul, ez némileg kiegyenlíti a kereslet-kínálati mutatót.

Mindezt figyelembe véve a szakértői prognózis az, hogy a hazai üzemanyagáraknak is reagálniuk kell az olaj árának csökkenésére, és akár két számjegyű esésre is lehet számítani a hazai kutakon. Ám ez egyelőre nem igazolódott be. Igaz, a Világgazdaságnak nyilatkozva Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázszektorelemzője figyelmeztetett: a finomított termékek ára szerte Európában emelkedik, a Mol nagykereskedelmi árképzésében pedig nem a Brent vagy az Ural típusú nyersolaj ára az irányadó, hanem az európai benzin és gázolaj tőzsdei jegyzésára.

Neki lett igaza. Ha bár drágulás nem történt, a látványos áresés is elmaradt.