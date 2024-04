A héten másodjára is csökkeni fog az üzemanyag – ez derült ki a Holtankoljak.hu friss előrejelzéséből.

Menekülnek az üzemanyag-kereskedők a benzinárstop elől: péntektől újabb árcsökkentést hajtanak végre (Fotó: Bánkúti Sándor)

Az üzemanyagár-figyelő blog szerint ugyanis péntektől

a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is csökken.

A benzin esetében bruttó 3, míg a gázolajért bruttó 6 forinttal kell majd kevesebbet fizetniük a töltőállomásoknak a hét utolsó munkanapjától. Persze kérdés, hogy mindez miként jelenik meg a kutak áraiban. A bizonytalanság nagy, mindenesetre az eddigi gyakorlat szerint arra lehet számítani, hogy ezzel legalább azonos mértékben csökkennek majd a kiskereskedelmi árak is. Ha ez így történik, akkor az alábbi átlagárakkal kalkulálhatnak a járműtulajdonosok:

95-ös benzin – 647 forint/liter,

gázolaj – 633 forint/liter.

Jelenleg ugyanez 650, illetve 639 forint/liter, miután hétfőn kiderült, hogy szerdától a dízel nagykereskedelmi árát 8 forinttal mérséklik. Sőt, szerdai tapasztalatok szerint a Mol ennél is többet, 10 forintot engedett a gázolaj literenkénti árából. Mindez tehát csütörtök éjfélig így is marad, aztán lép életbe a most meghirdetett új árazás. Fontos hangsúlyozni, hogy átlagárakról van szó, amelyektől a tényleges kiskereskedelmi árszint jellemzően lefelé eltérhet. Az autópályák mellett viszont nagyjából 50 forinttal drágább az üzemanyag literje. Mindenesetre az idén eddig, tehát januártól mostanáig nagykereskedelmi szinten

a literenkénti benzinár 108, a dízelár pedig 59 forinttal nőtt,

jóllehet ebből 41 forint a kötelező januári jövedékiadó-emelésre vezethető vissza. Ezt leszámítva 67 és 18 forint plusz figyelhető meg a benzinnél, illetve a dízelnél. A nagyjából 60–100 forint körüli literenkénti drágulás után egy átlagos, 50 literes tankolás 3000-5000 forinttal kerül többe most, mint tavaly decemberben.

Menekülnek az üzemanyag-kereskedők a benzinárstop elől

Miután az elmúlt napok attól hangosak, hogy a kormány szerdán hoz döntést arról, beavatkozzon-e a magyar üzemanyagpiacon arra hivatkozva, hogy a hazai átlagárak meghaladják a régiós átlagot. Kérdés, van-e még jelentősége a frissen közétett árcsökkentésnek. Ha ugyanis visszatér a hatósági árazás – erre nagy esély látszik –, akkor kvázi lényegtelenné válik, milyen piaci árszintről döntenek a kereskedők.

Remélhetőleg az események szempontjából lényegtelen, hogy közben az is kiderült, hogy a Mol Dunai Finomítójában szakaszos leállás kezdődött, a teljes visszaindítás pedig majd csak június végén várható. Hogy pontosan mi fog történni az üzemanyagpiacon, órák kérdése és ha kiderül, a Világgazdaság azonnal beszámol majd a fejleményekről.