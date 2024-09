Először kínálna Európában szuperalkalmazást a Viber, magyar start-up partnere is van

A Magyarországon is népszerű Viber nem csak egyszerű üzenetküldő alkalmazás, de szeretne ennél többé is válni, és létrehozni az első európai szuperalkalmazást, ami még tovább rövidítheti az utat a fogyasztók és a márkák között – derült ki a vállalat keddi budapesti sajtóeseményén.

A szuperalkalmazás több szolgáltatást kínálna, mint a jelenlegi alkalmazás Fotó: Shutterstock

Noha mint arra Mariia Martyrosian, a cég globális PR és marketing igazgatója rámutatott, Magyarországon a lakosság nagy része használ valamilyen üzenetküldő vagy közösségi média alkalmazást, és az utóbbin a cégek közel fele is jelen van, a bizalom hagy kívánnivalót a zavartalan kereskedelem felé vezető úton. Erre a Viber több megoldást is kínál, legyen szó a márkák manuális azonosításáról és az igazolt vállalkozások jelzéséről – például kék pipával – vagy akár a nyilvános, bárki által elérhető felületek moderációjáról.

Nagyvállalati megoldások, kis cégeknek is

A Viber for Businessnek már ma is több mint 20 ezer ügyfele van Magyarországon és külföldön, ám az üzenetküldő szeretné a lehetőségeket a közepes és nagyvállalatok után a kis- és középvállalkozások, vagy épp a mikrovállalkozások számára is megnyitni.

Konstantin Kostadinov, a cég globális stratégiai ügyfélkapcsolatokért felelős igazgatója sorra vette a Viber által a márkáknak kínált lehetőségeket a matricáktól a filtereken á a csevegőrobotokig. Utóbbiak kapcsán

érdemes említeni a magyar Talk-a-bot startupot, mely immár 2016 óta működik együtt a Viberrel.

Az üzletek és a vásárlók közötti kommunikációt az is segíti, hogy alapvetően egy olyan vállalkozásról beszélünk, ami üzenetküldő szoftverrel indult, ráadásul az üzenetküldés alapbeállítása végponttól végpontig titkosított. De az egyes cégek ügyfélszolgálata is világszerte ingyen hívható közvetlenül az appból, mindössze egyetlen kattintással.

A Viber Business máshol már sikerrel járt

Noa Bar Shay, értékesítésért és ügyfélkapcsolatokért felelős vezető igazgató beszélt arról is, hogy hogyan teszi az alkalmazás például bankok számára zökkenőmentesebbé és biztonságosabbá a kommunikáció és akár a fizetéseket is. Az is kiderült, hogy a hamarosan Magyarországon is elinduló, a nagyvállalatok után a mikro-, kis- és középvállalkozások megjelenését is segítő Viber Business egyelőre csak Görögországban és a Fülöp-szigeteken indult el, ám a kezdeti tapasztalatok kedvezők, ezért is döntöttek a további bővülés mellett.