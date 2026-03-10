Deviza
Elindulhat a Lehel Csarnok átfogó felújítása

Jövőre lesz 25 esztendeje, hogy a korábbi Lehel téri piac helyén átadták a sokkal korszerűbb kiszolgálást biztosító Lehel Csarnokot. Ám az idő nem múlt el nyomtalanul az épület felett, ezért az idén 1,5 milliárd forintos beruházással elkezdődik a létesítmény 2029-ig tartó átfogó felújítása.
Világgazdaság
2026.03.10, 17:37
Frissítve: 2026.03.10, 17:46

A Lehel Csarnok felújításának első üteme 2026–2027-ben valósul meg a homlokzat, a vásárlótér, valamint a tetőt tartó vasszerkezetek festésével. Az álmennyezeti elemeket is cserélik, különösen azokon a részeken, ahol korábbi beázások nyomai láthatók – számolt be az Origo. A P1-es parkolószinten – főként a Bulcsú utcai oldalon – megszüntetik a beázásokat.

Lehel Csarnok,,Lehel,Market,In,Budapest,,Hungary.,16.12.2024
Megújul a Lehel Csarnok / Fotó: Gallwis / Shutterstock

Lehel Csarnok: fontos az energetikai korszerűsítés

2026-ban kezdik el a földszinti mosdók teljes korszerűsítését is, ahol új beléptető rendszert alakítanak ki kártyás fizetési lehetőséggel. 

A fejlesztések egyik legfontosabb eleme az energetikai korszerűsítés

A csarnoknak jelenleg 74 bejárata van, ami biztonsági és hőtechnikai szempontból sem kedvező, ezért a tervek szerint a bejáratok számát négy-öt nagyobb kapura csökkentik. Az Építészfórum cikke arra is kitér, hogy a többi ajtó vészkijáratként megmarad, és tűz esetén automatikusan kinyílik.

A program következő szakaszában, 2027–2028 között a felső parkolószinten napelemes rendszert telepítenek, amely hosszú távon csökkentheti az üzemeltetési költségeket, és javíthatja az épület fenntarthatóságát.

A Lehel Csarnok az átadását követően az építészeti megoldásai miatt hosszú időre a viták kereszttüzébe került, másfelől viszont számos díjjal ismerték el az épületet – erről itt olvashat bővebben.
 

