Elindulhat a Lehel Csarnok átfogó felújítása

A Lehel Csarnok felújításának első üteme 2026–2027-ben valósul meg a homlokzat, a vásárlótér, valamint a tetőt tartó vasszerkezetek festésével. Az álmennyezeti elemeket is cserélik, különösen azokon a részeken, ahol korábbi beázások nyomai láthatók – számolt be az Origo. A P1-es parkolószinten – főként a Bulcsú utcai oldalon – megszüntetik a beázásokat.

Megújul a Lehel Csarnok / Fotó: Gallwis / Shutterstock

Lehel Csarnok: fontos az energetikai korszerűsítés

2026-ban kezdik el a földszinti mosdók teljes korszerűsítését is, ahol új beléptető rendszert alakítanak ki kártyás fizetési lehetőséggel.

A fejlesztések egyik legfontosabb eleme az energetikai korszerűsítés.

A csarnoknak jelenleg 74 bejárata van, ami biztonsági és hőtechnikai szempontból sem kedvező, ezért a tervek szerint a bejáratok számát négy-öt nagyobb kapura csökkentik. Az Építészfórum cikke arra is kitér, hogy a többi ajtó vészkijáratként megmarad, és tűz esetén automatikusan kinyílik.

A program következő szakaszában, 2027–2028 között a felső parkolószinten napelemes rendszert telepítenek, amely hosszú távon csökkentheti az üzemeltetési költségeket, és javíthatja az épület fenntarthatóságát.

A Lehel Csarnok az átadását követően az építészeti megoldásai miatt hosszú időre a viták kereszttüzébe került, másfelől viszont számos díjjal ismerték el az épületet – erről itt olvashat bővebben.

