Az Országgyűlésig jutott az aranykonvoj ügye: törvénnyel gyorsítanák fel a vizsgálatot – sürgősen le kell rántani a leplet az ukrán pénzszállítmányról
Törvényt fogadott el kedden az Országgyűlés az úgynevezett ukrán aranykonvoj ügyének kivizsgálására, miután egy autóban hatalmas mennyiségű készpénzt és aranyat találtak. A hatóságoknak hatvan napjuk lesz feltárni, honnan származott a vagyon, és hogy kerülhetett Magyarországra – írta a Magyar Nemzet.
Sürgősséggel fogadott el törvényt az Országgyűlés az úgynevezett ukrán aranykonvoj ügyének kivizsgálására.
A jogszabályt kedden 124 képviselő támogatta, és célja, hogy teljeskörűen feltárják a Magyarországon feltartóztatott pénz- és aranyszállítmány hátterét.
Március 5-én a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) megállított egy járművet, amelyben hét ukrán állampolgár tartózkodott. Az autó átvizsgálásakor rendkívül nagy értékű készpénzt és aranyat találtak.
A beszámolók szerint a járműben
- mintegy 35 millió euró;
- 45 millió dollár készpénz;
- valamint aranytömbök voltak.
A hatóságok szerint már önmagában a szállítás módja és a szállítást végző személyek kiléte is komoly kérdéseket vet fel.
A történtek után az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága 2026. március 9-én nyújtott be törvényjavaslatot, amelyet a parlament egy nappal később el is fogadott.
Hatvan napja lesz a NAV-nak
Az elfogadott törvény szerint a NAV-nak hatvan nap áll rendelkezésére, hogy teljes körű vizsgálatot folytasson le az ügyben. A hatóságnak több kulcskérdésre is választ kell adnia.
A vizsgálatnak ki kell derítenie:
- honnan származott a pénz és az arany,
- mi volt a szállítmány végső célállomása,
- milyen jogcímen vitték át Magyarország területén,
- kik voltak pontosan a szállítók,
- és fennállhatott-e kapcsolatuk bűnözői vagy terrorista szervezetekkel.
A törvény külön előírja azt is, hogy a hatóságoknak azt is tisztázniuk kell: felhasználtak-e a vagyonból Magyarországon, és ha igen, kikhez kerülhetett a pénz vagy az arany?
A jogszabály szerint ki kell vizsgálni azt is, hogy a szállítmányból részesülhettek-e magyarországi bűnszervezetek, az országban jelen lévő terrorszervezetek vagy akár politikai szervezetek.
Nemzetbiztonsági kérdés lett az aranykonvojügyből
A parlamenti kezdeményezést Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is indokolta a közösségi oldalán. A politikus arról írt, hogy Magyarország területén gyanús ukrán pénzmozgások történnek, amelyeket tisztázni kell.
A frakcióvezető szerint a törvény célja, hogy teljes képet adjon a pénz és az arany eredetéről, útjáról és tervezett felhasználásáról. Kocsis hangsúlyozta, hogy a vizsgálatnak ki kell terjednie arra is, hogy a szállításnak lehettek-e Magyarország nemzetbiztonságát érintő következményei.
Magyarázatot követel az ukrán féltől a magyar kormány, miután a hatóságok egy több mint egymilliárd dollárnyi készpénzt tartalmazó ukrán pénzszállítmányt fogtak el Magyarországon. Szijjártó Péter emlékeztetett: az ukrán fél három napja nem adott választ arra, miért szállítottak az országon keresztül több százmillió dollárnyi és eurónyi készpénzt, valamint aranyat.