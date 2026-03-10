Az Országgyűlésig jutott az aranykonvoj ügye: törvénnyel gyorsítanák fel a vizsgálatot – sürgősen le kell rántani a leplet az ukrán pénzszállítmányról

Törvényt fogadott el kedden az Országgyűlés az úgynevezett ukrán aranykonvoj ügyének kivizsgálására, miután egy autóban hatalmas mennyiségű készpénzt és aranyat találtak. A hatóságoknak hatvan napjuk lesz feltárni, honnan származott a vagyon, és hogy kerülhetett Magyarországra – írta a Magyar Nemzet.

Politikai és nemzetbiztonsági hullámokat vetett az ukrán aranykonvoj esete, amelyben több tízmillió euró és dollár került elő / Fotó: AFP

Sürgősséggel fogadott el törvényt az Országgyűlés az úgynevezett ukrán aranykonvoj ügyének kivizsgálására.

A jogszabályt kedden 124 képviselő támogatta, és célja, hogy teljeskörűen feltárják a Magyarországon feltartóztatott pénz- és aranyszállítmány hátterét.

Március 5-én a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) megállított egy járművet, amelyben hét ukrán állampolgár tartózkodott. Az autó átvizsgálásakor rendkívül nagy értékű készpénzt és aranyat találtak.

A beszámolók szerint a járműben

mintegy 35 millió euró;

45 millió dollár készpénz;

valamint aranytömbök voltak.

A hatóságok szerint már önmagában a szállítás módja és a szállítást végző személyek kiléte is komoly kérdéseket vet fel.

A történtek után az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága 2026. március 9-én nyújtott be törvényjavaslatot, amelyet a parlament egy nappal később el is fogadott.

Hatvan napja lesz a NAV-nak

Az elfogadott törvény szerint a NAV-nak hatvan nap áll rendelkezésére, hogy teljes körű vizsgálatot folytasson le az ügyben. A hatóságnak több kulcskérdésre is választ kell adnia.

A vizsgálatnak ki kell derítenie:

honnan származott a pénz és az arany,

mi volt a szállítmány végső célállomása,

milyen jogcímen vitték át Magyarország területén,

kik voltak pontosan a szállítók,

és fennállhatott-e kapcsolatuk bűnözői vagy terrorista szervezetekkel.

A törvény külön előírja azt is, hogy a hatóságoknak azt is tisztázniuk kell: felhasználtak-e a vagyonból Magyarországon, és ha igen, kikhez kerülhetett a pénz vagy az arany?

A jogszabály szerint ki kell vizsgálni azt is, hogy a szállítmányból részesülhettek-e magyarországi bűnszervezetek, az országban jelen lévő terrorszervezetek vagy akár politikai szervezetek.

Nemzetbiztonsági kérdés lett az aranykonvojügyből

A parlamenti kezdeményezést Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is indokolta a közösségi oldalán. A politikus arról írt, hogy Magyarország területén gyanús ukrán pénzmozgások történnek, amelyeket tisztázni kell.