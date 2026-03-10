Deviza
Nemzeti Adó- ás Vámhivatal (NAV)
ukrán aranykonvoj
Országgyűlés
Kocsis Máté

Az Országgyűlésig jutott az aranykonvoj ügye: törvénnyel gyorsítanák fel a vizsgálatot – sürgősen le kell rántani a leplet az ukrán pénzszállítmányról

A NAV-nak két hónapja lesz kideríteni, honnan jött, és kikhez tartott a lefoglalt vagyon. Az Országgyűlés sürgősséggel fogadott el törvényt az ukrán aranykonvoj ügyében, miután egy ellenőrzés során elképesztő mennyiségű pénzt és aranyat találtak egy járműben.
VG
2026.03.10, 17:02
Frissítve: 2026.03.10, 17:34

Törvényt fogadott el kedden az Országgyűlés az úgynevezett ukrán aranykonvoj ügyének kivizsgálására, miután egy autóban hatalmas mennyiségű készpénzt és aranyat találtak. A hatóságoknak hatvan napjuk lesz feltárni, honnan származott a vagyon, és hogy kerülhetett Magyarországra – írta a Magyar Nemzet.

arany aranytartalék aranykonvoj
Politikai és nemzetbiztonsági hullámokat vetett az ukrán aranykonvoj esete, amelyben több tízmillió euró és dollár került elő / Fotó: AFP

Sürgősséggel fogadott el törvényt az Országgyűlés az úgynevezett ukrán aranykonvoj ügyének kivizsgálására. 

A jogszabályt kedden 124 képviselő támogatta, és célja, hogy teljeskörűen feltárják a Magyarországon feltartóztatott pénz- és aranyszállítmány hátterét.

Március 5-én a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) megállított egy járművet, amelyben hét ukrán állampolgár tartózkodott. Az autó átvizsgálásakor rendkívül nagy értékű készpénzt és aranyat találtak.

A beszámolók szerint a járműben

  • mintegy 35 millió euró;
  • 45 millió dollár készpénz;
  • valamint aranytömbök voltak.

A hatóságok szerint már önmagában a szállítás módja és a szállítást végző személyek kiléte is komoly kérdéseket vet fel.

A történtek után az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága 2026. március 9-én nyújtott be törvényjavaslatot, amelyet a parlament egy nappal később el is fogadott.

Hatvan napja lesz a NAV-nak

Az elfogadott törvény szerint a NAV-nak hatvan nap áll rendelkezésére, hogy teljes körű vizsgálatot folytasson le az ügyben. A hatóságnak több kulcskérdésre is választ kell adnia.

A vizsgálatnak ki kell derítenie:

  • honnan származott a pénz és az arany,
  • mi volt a szállítmány végső célállomása,
  • milyen jogcímen vitték át Magyarország területén,
  • kik voltak pontosan a szállítók,
  • és fennállhatott-e kapcsolatuk bűnözői vagy terrorista szervezetekkel.

 

A törvény külön előírja azt is, hogy a hatóságoknak azt is tisztázniuk kell: felhasználtak-e a vagyonból Magyarországon, és ha igen, kikhez kerülhetett a pénz vagy az arany?

A jogszabály szerint ki kell vizsgálni azt is, hogy a szállítmányból részesülhettek-e magyarországi bűnszervezetek, az országban jelen lévő terrorszervezetek vagy akár politikai szervezetek.

Nemzetbiztonsági kérdés lett az aranykonvojügyből

A parlamenti kezdeményezést Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is indokolta a közösségi oldalán. A politikus arról írt, hogy Magyarország területén gyanús ukrán pénzmozgások történnek, amelyeket tisztázni kell.

A frakcióvezető szerint a törvény célja, hogy teljes képet adjon a pénz és az arany eredetéről, útjáról és tervezett felhasználásáról. Kocsis hangsúlyozta, hogy a vizsgálatnak ki kell terjednie arra is, hogy a szállításnak lehettek-e Magyarország nemzetbiztonságát érintő következményei.

Ukrán aranykonvoj: Szijjártó Péter nagyon kiakadt – egyszerű kérdésekre várja a választ, a bankok egyelőre csak terelnek

Magyarázatot követel az ukrán féltől a magyar kormány, miután a hatóságok egy több mint egymilliárd dollárnyi készpénzt tartalmazó ukrán pénzszállítmányt fogtak el Magyarországon. Szijjártó Péter emlékeztetett: az ukrán fél három napja nem adott választ arra, miért szállítottak az országon keresztül több százmillió dollárnyi és eurónyi készpénzt, valamint aranyat.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12909 cikk

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

