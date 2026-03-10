A béke reménye begyújtotta a rakétákat a pesti tőzsde alatt
Már.már eufórikus hangulatot hoztak a világ tőzsdéin Donald Trump amerikai elnök arról szóló szavai, hogy az iráni háború hamarosan véget érhet. A jó hangulat kedden a Budapesti Értéktőzsdére és annak részvényindexére a BUX-ra és természetesen a forintra is átragadt.
Szárnyat kapott a forint és a pesti tőzsde is
A forint már hétfő este jelentősen erősödött a nagy devizákkal, például az euróval, a dollárral és a svájci frankkal szemben és kedden is folytatta menetelést, így az euró/forint árfolyam a 383 körüli szintig süllyedt délutánra, míg egy dollárért már kevesebb mint 329 forintot kellett adni a nap végén. A BUX is turbófokozatba kapcsolt kedden, és az iráni háború alatt felszedett szinte teljes veszteségét ledolgozta, így 3,43 százalékos szárnyalás után 124 570 ponton zárt. A négy blue chip teljesítményére sem lehetett panasz:
- Az OTP egészen káprázatos, 5,55 százalékos erősödés után 37 680 forinton zárta a kereskedést, ami nem is meglepő, hiszen a bankpapírok fogadták szinte a legjobban a béke reményét szerte Európában.
- Noha kedden az olajárak már lefelé indultak a Mol további 0,8 százalékot tudott erősödni, így az olajtársaság részvényeiért 3 770 forintot adtak utoljára kedden.
- A Richter részvényei 2,63 százalékos ralit produkáltak a nap folyamán, így 11 690 forintot értek záráskor.
- A Magyar Telekom volt az egyetlen blue chip, aminek az árfolyama lefelé indult kedden, cég részvényei 0,48 százalékos esés után 2 070 forinton zárták a kereskedést.