Deviza
EUR/HUF383,58 -1,07% USD/HUF329,16 -1,38% GBP/HUF443,26 -1,06% CHF/HUF424,45 -1,06% PLN/HUF90,07 -1,31% RON/HUF75,36 -0,92% CZK/HUF15,72 -1,2% EUR/HUF383,58 -1,07% USD/HUF329,16 -1,38% GBP/HUF443,26 -1,06% CHF/HUF424,45 -1,06% PLN/HUF90,07 -1,31% RON/HUF75,36 -0,92% CZK/HUF15,72 -1,2%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX124 570 +3,43% MTELEKOM2 070 -0,48% MOL3 770 +0,8% OTP37 680 +5,55% RICHTER11 690 +2,63% OPUS523 +1,16% ANY7 560 +6,78% AUTOWALLIS160 +3,9% WABERERS5 100 +3,66% BUMIX9 665,48 +3,17% CETOP4 156,22 +3,29% CETOP NTR2 604,06 +3,29% BUX124 570 +3,43% MTELEKOM2 070 -0,48% MOL3 770 +0,8% OTP37 680 +5,55% RICHTER11 690 +2,63% OPUS523 +1,16% ANY7 560 +6,78% AUTOWALLIS160 +3,9% WABERERS5 100 +3,66% BUMIX9 665,48 +3,17% CETOP4 156,22 +3,29% CETOP NTR2 604,06 +3,29%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
BUX
iráni konfliktus
Magyar Telekom
OTP
tőzsde
Mol
Richter

A béke reménye begyújtotta a rakétákat a pesti tőzsde alatt

Optimistán fogadták a piacok Donald Trump amerikai elnök azon bejelentését, mely szerint közel lehet az iráni háború vége. A pesti tőzsde sem maradt ki a felpattanásból, miután az OTP begyújtotta a rakétákat.
K. B. G.
2026.03.10, 17:17

Már.már eufórikus hangulatot hoztak a világ tőzsdéin Donald Trump amerikai elnök arról szóló szavai, hogy az iráni háború hamarosan véget érhet. A jó hangulat kedden a Budapesti Értéktőzsdére és annak részvényindexére a BUX-ra és természetesen a forintra is átragadt.

20251105_bet_021_VZ
A pesti tőzsdén kilőttek az árfolyamok a béke reményére / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Szárnyat kapott a forint és a pesti tőzsde is

A forint már hétfő este jelentősen erősödött a nagy devizákkal, például az euróval, a dollárral és a svájci frankkal szemben és kedden is folytatta menetelést, így az euró/forint árfolyam a 383 körüli szintig süllyedt délutánra, míg egy dollárért már kevesebb mint 329 forintot kellett adni a nap végén. A BUX is turbófokozatba kapcsolt kedden, és az iráni háború alatt felszedett szinte teljes veszteségét ledolgozta, így 3,43 százalékos szárnyalás után 124 570 ponton zárt. A négy blue chip teljesítményére sem lehetett panasz:

  • Az OTP egészen káprázatos, 5,55 százalékos erősödés után 37 680 forinton zárta a kereskedést, ami nem is meglepő, hiszen a bankpapírok fogadták szinte a legjobban a béke reményét szerte Európában.
  • Noha kedden az olajárak már lefelé indultak a Mol további 0,8 százalékot tudott erősödni, így az olajtársaság részvényeiért 3 770 forintot adtak utoljára kedden.
  • A Richter részvényei 2,63 százalékos ralit produkáltak a nap folyamán, így  11 690 forintot értek záráskor.
  • A Magyar Telekom volt az egyetlen blue chip, aminek az árfolyama lefelé indult kedden, cég részvényei 0,48 százalékos esés után 2 070 forinton zárták a kereskedést.
BUX részvényindex
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu