A béke reménye begyújtotta a rakétákat a pesti tőzsde alatt

Már.már eufórikus hangulatot hoztak a világ tőzsdéin Donald Trump amerikai elnök arról szóló szavai, hogy az iráni háború hamarosan véget érhet. A jó hangulat kedden a Budapesti Értéktőzsdére és annak részvényindexére a BUX-ra és természetesen a forintra is átragadt.

A pesti tőzsdén kilőttek az árfolyamok a béke reményére / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Szárnyat kapott a forint és a pesti tőzsde is

A forint már hétfő este jelentősen erősödött a nagy devizákkal, például az euróval, a dollárral és a svájci frankkal szemben és kedden is folytatta menetelést, így az euró/forint árfolyam a 383 körüli szintig süllyedt délutánra, míg egy dollárért már kevesebb mint 329 forintot kellett adni a nap végén. A BUX is turbófokozatba kapcsolt kedden, és az iráni háború alatt felszedett szinte teljes veszteségét ledolgozta, így 3,43 százalékos szárnyalás után 124 570 ponton zárt. A négy blue chip teljesítményére sem lehetett panasz: