Erre vártunk, megszólalt a MÁV-vezér a Budapest–Belgrád vasútvonalról: a kínaiak megkezdik 160 km/h-val a közlekedést – a hírhedt ETCS-t tesztelik élesben

A sajtóban napok óta téma az a TÜV-vizsgálat, amelyet Lázár János építési és közlekedési miniszter az újvidéki tragédia után rendelt el a Budapest–Belgrád vasútvonal magyar szakaszára vonatkozóan. Mivel a MÁV is egy sor kérdést kapott ezzel kapcsolatban, Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook-bejegyzésében számolt be a legfontosabb tudnivalókról.

Budapest–Belgrád vasútvonal: a kínaiak a héten rámennek 160-nal a pályára / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Hegyi kiemelte, hogy a Budapest–Belgrád vasútvonal magyarországi szakasza minden olyan előírásnak megfelel, és minden olyan hatósági engedéllyel rendelkezik, amely a teherforgalom elindításához kellett.

„A személyforgalom akkor és csak akkor fog elindulni, ha az 160 kilométer per órás sebességgel tud megtörténni. 160 kilométer per órás sebességgel pedig akkor közlekedhetünk a pályán, ha minden hatósági, vasútszakmai vagy akár miniszteri követelményt maradéktalanul teljesítünk: a sokat emlegetett ETCS-től – a személyforgalom vonatkozásában is eredményesen lezárt – TÜV-felülvizsgálatig” – írta a vezérigazgató.

Ennek a folyamatnak ezen a héten újabb, jelentős mérföldkövéhez érünk. A kivitelező élesben, 160-nal, több alkalommal is tesztelni fogja a vonatbefolyásolási rendszer szoftverét.

A harmadik fontos tény Hegyi szerint, hogy a TÜV-vizsgálat lényege éppen az, hogy az a MÁV csoporttól teljesen független. Ezzel a külső műszaki vizsgálattal a tulajdonos nemcsak a kivitelezőt, hanem a vasúttársaságot, a pályaüzemeltetőt is ellenőrzi.

„Éppen ezért a vizsgálat részeredményeire, előrehaladására mi nem látunk és nem is láthatunk rá. És ez így van jól” – hangsúlyozta a vezérigazgató.

Nem kötelező, hanem önként vállalt TÜV-vizsgálat

Hozzátette, hogy a TÜV-vizsgálat nem feltétele a vonatforgalom elindításának, hanem a tulajdonos által önként vállalt, és így a vasúttársaságra nézve is kötelező többletbiztosítás. Ezt a vizsgálatot a szigorú, német műszaki szabványok alapján dolgozó, független mérnökiroda végzi. A tulajdonos tájékoztatása szerint ezek a vizsgálatok a teherforgalom esetében már lezárultak, a személyforgalmat tekintve azonban még folyamatban vannak.