Nagyon kínos: megbukott az ukrán aranykonvoj bankja, 65 ezer dollárt loptak el egy halott ügyfél számlájáról – az Oschadbank dolgozói bíróság elé állnak
Kijevben vádat emeltek az Oschadbank – az ukrán aranykonvojban érintett pénzintézmény – két volt alkalmazottja ellen, akik egy elhunyt ügyfél számlájáról közel 65 ezer dollárt emeltek el. A bűncselekmény 2023 és 2024 között zajlott, a bank szerint az ügyet már kárpótolták.
Az ügy a Kijevi Városi Ügyészség közleménye szerint 2023-ban kezdődött, amikor egy alkalmazott megváltoztatta a halott ügyfél számlaadatát, majd hamis információkat vitt be a bank automatizált rendszerébe egy új bankkártya kiadásáról a név alatt.
A csalás módszere kifinomult volt: a kártyát aktiválva a vádlott és bűntársa saját számlájukra utalták az elhunyt ügyfél pénzét.
2023 és 2024 között többször is pénzt vettek fel a számláról közvetlenül a munkahelyükről, így a teljes összeg közel 65 ezer dollárra rúgott.
Az eset 2025 áprilisában derült ki, amikor a bank belső ellenőrzése feltárta a szabálytalanságot. A bank azonnal értesítette a hatóságokat, felmentette az érintett alkalmazottakat, és kárpótolta a halott ügyfél hozzátartozóit a lopott pénzért.
A Kijevi Városi Ügyészség közleménye szerint a vádiratot már benyújtották a bíróságnak, ahol az ügyet érdemben tárgyalják. Az eset rávilágít a banki ellenőrzés fontosságára és a belső szabályzatok szigorú betartásának szükségességére, különösen az érzékeny ügyféladatok kezelésében.
A történet súlyos precedenst jelenthet az ukrán bankrendszer számára: az alkalmazottak nem csupán hibáztak, hanem hosszabb időn át, tudatosan manipulálták az automatizált rendszert, hogy saját anyagi hasznot húzzanak egy elhunyt ügyfél pénzéből. A bírósági eljárás során a hatóságok várhatóan részletekbe menően vizsgálják majd az adatmanipuláció és a hamis kártyakiadás körülményeit.
Rájár a rúd az aranykonvojos bankra
A múlt héten Magyarországon lekapcsolt aranykonvojban is érintett pénzintézet mostanában botrányból botrányba bucskázik. Oschadbank március 9-én délelőtt kénytelen volt ideiglenesen lekapcsolni az online banki szolgáltatásait, miután biztonsági rendszerei feltételezett DDoS‑támadást jeleztek, és gyanús aktivitást észleltek a szervereken.
A szerverek leállítása után az informatikai szakemberek az összes rendszert ellenőrizték, majd délutánra teljesen helyreállították a működést, az internetbank és a mobilalkalmazások is zavartalanul működnek újra. A bank közlése szerint nem történt adatvesztés vagy illetéktelen behatolás, az ügyfelek pénze és adatai biztonságban vannak.
Újabb csapás érte az ukrán aranykonvoj bankját: már nem csak az fáj neki, hogy Magyarországon ragadt a pénze – leálltak a rendszerei
Az Oschadbank március 9-én délelőtt ideiglenesen lekapcsolta online szolgáltatásait egy feltételezett DDoS-támadás miatt. A bank az elmúlt napokban nemzetközi figyelmet is kapott, miután a magyar hatóságok feltartóztattak egy Ausztriából érkező arany- és készpénzszállítmányt, amelynek kíséretében hét Oschadbank-alkalmazottat rövid időre őrizetbe vettek.