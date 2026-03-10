Nagyon kínos: megbukott az ukrán aranykonvoj bankja, 65 ezer dollárt loptak el egy halott ügyfél számlájáról – az Oschadbank dolgozói bíróság elé állnak

Kijevben vádat emeltek az Oschadbank – az ukrán aranykonvojban érintett pénzintézmény – két volt alkalmazottja ellen, akik egy elhunyt ügyfél számlájáról közel 65 ezer dollárt emeltek el. A bűncselekmény 2023 és 2024 között zajlott, a bank szerint az ügyet már kárpótolták.

A kijevi ügyészség szerint az aranykonvojt megszervező bank volt alkalmazottai hamis adatokat rögzítettek, hogy a halott ügyfél pénzét saját számlájukra irányítsák / Fotó: 360ua.news

Az ügy a Kijevi Városi Ügyészség közleménye szerint 2023-ban kezdődött, amikor egy alkalmazott megváltoztatta a halott ügyfél számlaadatát, majd hamis információkat vitt be a bank automatizált rendszerébe egy új bankkártya kiadásáról a név alatt.

A csalás módszere kifinomult volt: a kártyát aktiválva a vádlott és bűntársa saját számlájukra utalták az elhunyt ügyfél pénzét.

2023 és 2024 között többször is pénzt vettek fel a számláról közvetlenül a munkahelyükről, így a teljes összeg közel 65 ezer dollárra rúgott.

Az eset 2025 áprilisában derült ki, amikor a bank belső ellenőrzése feltárta a szabálytalanságot. A bank azonnal értesítette a hatóságokat, felmentette az érintett alkalmazottakat, és kárpótolta a halott ügyfél hozzátartozóit a lopott pénzért.

A Kijevi Városi Ügyészség közleménye szerint a vádiratot már benyújtották a bíróságnak, ahol az ügyet érdemben tárgyalják. Az eset rávilágít a banki ellenőrzés fontosságára és a belső szabályzatok szigorú betartásának szükségességére, különösen az érzékeny ügyféladatok kezelésében.

A történet súlyos precedenst jelenthet az ukrán bankrendszer számára: az alkalmazottak nem csupán hibáztak, hanem hosszabb időn át, tudatosan manipulálták az automatizált rendszert, hogy saját anyagi hasznot húzzanak egy elhunyt ügyfél pénzéből. A bírósági eljárás során a hatóságok várhatóan részletekbe menően vizsgálják majd az adatmanipuláció és a hamis kártyakiadás körülményeit.

Rájár a rúd az aranykonvojos bankra

A múlt héten Magyarországon lekapcsolt aranykonvojban is érintett pénzintézet mostanában botrányból botrányba bucskázik. Oschadbank március 9-én délelőtt kénytelen volt ideiglenesen lekapcsolni az online banki szolgáltatásait, miután biztonsági rendszerei feltételezett DDoS‑támadást jeleztek, és gyanús aktivitást észleltek a szervereken.