Deviza
EUR/HUF385,65 -0,54% USD/HUF331,67 -0,63% GBP/HUF445,63 -0,53% CHF/HUF426,26 -0,64% PLN/HUF90,49 -0,85% RON/HUF75,75 -0,4% CZK/HUF15,81 -0,67% EUR/HUF385,65 -0,54% USD/HUF331,67 -0,63% GBP/HUF445,63 -0,53% CHF/HUF426,26 -0,64% PLN/HUF90,49 -0,85% RON/HUF75,75 -0,4% CZK/HUF15,81 -0,67%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX124 570 +3,43% MTELEKOM2 070 -0,48% MOL3 770 +0,8% OTP37 680 +5,55% RICHTER11 690 +2,63% OPUS523 +1,16% ANY7 560 +6,78% AUTOWALLIS160 +3,9% WABERERS5 100 +3,66% BUMIX9 665,48 +3,17% CETOP4 156,22 +3,29% CETOP NTR2 604,06 +3,29% BUX124 570 +3,43% MTELEKOM2 070 -0,48% MOL3 770 +0,8% OTP37 680 +5,55% RICHTER11 690 +2,63% OPUS523 +1,16% ANY7 560 +6,78% AUTOWALLIS160 +3,9% WABERERS5 100 +3,66% BUMIX9 665,48 +3,17% CETOP4 156,22 +3,29% CETOP NTR2 604,06 +3,29%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
bűncselekmény
lopás
ukrán aranykonvoj
Ukrajna
bírósági ítélet

Nagyon kínos: megbukott az ukrán aranykonvoj bankja, 65 ezer dollárt loptak el egy halott ügyfél számlájáról – az Oschadbank dolgozói bíróság elé állnak

Kijevben bíróság elé kerül két banki alkalmazott, akik egy 2020-ban elhunyt ügyfél számláját fosztották ki. Az aranykonvojt megszervező Oschadbankban történt eset során összesen közel 65 ezer dollárt loptak el.
VG
2026.03.10, 18:40
Frissítve: 2026.03.10, 19:41

Kijevben vádat emeltek az Oschadbank – az ukrán aranykonvojban érintett pénzintézmény – két volt alkalmazottja ellen, akik egy elhunyt ügyfél számlájáról közel 65 ezer dollárt emeltek el. A bűncselekmény 2023 és 2024 között zajlott, a bank szerint az ügyet már kárpótolták.

bank, ukrajna, Oschadbank aranykonvoj
A kijevi ügyészség szerint az aranykonvojt megszervező bank volt alkalmazottai hamis adatokat rögzítettek, hogy a halott ügyfél pénzét saját számlájukra irányítsák / Fotó: 360ua.news

Az ügy a Kijevi Városi Ügyészség közleménye szerint 2023-ban kezdődött, amikor egy alkalmazott megváltoztatta a halott ügyfél számlaadatát, majd hamis információkat vitt be a bank automatizált rendszerébe egy új bankkártya kiadásáról a név alatt.

A csalás módszere kifinomult volt: a kártyát aktiválva a vádlott és bűntársa saját számlájukra utalták az elhunyt ügyfél pénzét. 

2023 és 2024 között többször is pénzt vettek fel a számláról közvetlenül a munkahelyükről, így a teljes összeg közel 65 ezer dollárra rúgott.

Az eset 2025 áprilisában derült ki, amikor a bank belső ellenőrzése feltárta a szabálytalanságot. A bank azonnal értesítette a hatóságokat, felmentette az érintett alkalmazottakat, és kárpótolta a halott ügyfél hozzátartozóit a lopott pénzért.

A Kijevi Városi Ügyészség közleménye szerint a vádiratot már benyújtották a bíróságnak, ahol az ügyet érdemben tárgyalják. Az eset rávilágít a banki ellenőrzés fontosságára és a belső szabályzatok szigorú betartásának szükségességére, különösen az érzékeny ügyféladatok kezelésében.

A történet súlyos precedenst jelenthet az ukrán bankrendszer számára: az alkalmazottak nem csupán hibáztak, hanem hosszabb időn át, tudatosan manipulálták az automatizált rendszert, hogy saját anyagi hasznot húzzanak egy elhunyt ügyfél pénzéből. A bírósági eljárás során a hatóságok várhatóan részletekbe menően vizsgálják majd az adatmanipuláció és a hamis kártyakiadás körülményeit.

Rájár a rúd az aranykonvojos bankra

A múlt héten Magyarországon lekapcsolt aranykonvojban is érintett pénzintézet mostanában botrányból botrányba bucskázik. Oschadbank március 9-én délelőtt kénytelen volt ideiglenesen lekapcsolni az online banki szolgáltatásait, miután biztonsági rendszerei feltételezett DDoS‑támadást jeleztek, és gyanús aktivitást észleltek a szervereken.

A szerverek leállítása után az informatikai szakemberek az összes rendszert ellenőrizték, majd délutánra teljesen helyreállították a működést, az internetbank és a mobilalkalmazások is zavartalanul működnek újra. A bank közlése szerint nem történt adatvesztés vagy illetéktelen behatolás, az ügyfelek pénze és adatai biztonságban vannak.

Újabb csapás érte az ukrán aranykonvoj bankját: már nem csak az fáj neki, hogy Magyarországon ragadt a pénze – leálltak a rendszerei

Az Oschadbank március 9-én délelőtt ideiglenesen lekapcsolta online szolgáltatásait egy feltételezett DDoS-támadás miatt. A bank az elmúlt napokban nemzetközi figyelmet is kapott, miután a magyar hatóságok feltartóztattak egy Ausztriából érkező arany- és készpénzszállítmányt, amelynek kíséretében hét Oschadbank-alkalmazottat rövid időre őrizetbe vettek.

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu