Áttörés: Fico megállapodott Ursula von der Leyennel a Barátság vezeték újraindításáról – Brüsszel fizet Zelenszkijnek

A szlovák miniszterelnök, Robert Fico Brüsszelben tárgyalt az Európai Bizottság elnökével a Barátság kőolajvezeték esetleges javításáról, amely orosz olajszállítást biztosítana Szlovákiának. Fico továbbra is kétségbe vonja a vezeték sérülését, miközben az EU kész forrásokat és kapacitást biztosítani a helyreállításhoz.

A Barátság kőolajvezeték ügyében Fico és Von der Leyen egyetért a helyreállítás szükségességében, ha a vezeték valóban sérült / Fotó: AFP

Fico a március 10-i Párizsi Nukleáris Fórumon tárgyalt Ursula von der Leyennel a vezeték esetleges helyreállításáról.

A szlovák kormányfő itt bemutatta azokat a műholdfelvételeket, amelyeket korábban Orbán Viktor tett közzé, és kitartott amellett az állítás mellett, hogy a vezeték nem sérült az orosz–ukrán konfliktus során.

Fico szerint a Barátság leállása „önkényes, egyoldalú döntés” Volodimir Zelenszkij ukrán elnök részéről. A miniszterelnök szerint azonban az EU és Szlovákia egyetért a vezeték helyreállításában, és az Európai Bizottság felajánlotta nemcsak a javításhoz szükséges kapacitást, hanem a finanszírozást is, ha a vezeték valóban sérült.

„Szeretném hangsúlyozni: ha egyáltalán szükség van ilyen javításokra, az EU biztosítja a forrásokat és a kapacitást” – fogalmazott Fico. Hozzátette, hogy Szlovákia kizárólagos jogot élvez az orosz olaj importjára nemcsak a Barátság-vezetéken keresztül, hanem tengeri úton is, bár néhány akadály felmerült Horvátország részéről.

I met Prime Minister @RobertFicoSVK in Paris today.



We discussed the need for affordable energy prices for Europeans while maintaining secure supplies for Slovakia and the EU. Our energy independence is at stake.



This will also be a central topic at our upcoming EUCO Summit.… pic.twitter.com/UXxNNb18W8 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 10, 2026

Ukrajna szőnyeg alá söpörné a Barátság kőolajvezeték leállását

Az ukrán kormány viszont tagadja a vádakat. Zelenszkij szerint a műholdfelvételek nem bizonyítják a vezeték sérülését: sem a vezérlőpult, sem a föld alatti cső nem látható a képeken.

Február 27-én ezért Fico azt állította, hogy Ukrajna nem érdekelt az olajtranzit helyreállításában Szlovákia felé. Ennek ellenére március 2-án az ukrán elnök már arról tájékoztatott, hogy Fico megígérte, ellátogat Ukrajnába a Barátság-komplexum ellenőrzésére, ám a találkozót más országban nem tartja megfelelőnek.

Ezt követően március 7-én Ukrajna is reagált Orbán Viktor követelésére, miszerint három napon belül állítsák vissza a Barátság-szerződést. Az ukrán külügyminiszter világossá tette akkor, hogy az ország nem fogad el ultimátumokat. Most azonban úgy néz ki, hogy újabb EU-s pénzekért cserébe már beadnák a derekukat.