Áttörés: Fico megállapodott Ursula von der Leyennel a Barátság vezeték újraindításáról – Brüsszel fizet Zelenszkijnek
A szlovák miniszterelnök, Robert Fico Brüsszelben tárgyalt az Európai Bizottság elnökével a Barátság kőolajvezeték esetleges javításáról, amely orosz olajszállítást biztosítana Szlovákiának. Fico továbbra is kétségbe vonja a vezeték sérülését, miközben az EU kész forrásokat és kapacitást biztosítani a helyreállításhoz.
Fico a március 10-i Párizsi Nukleáris Fórumon tárgyalt Ursula von der Leyennel a vezeték esetleges helyreállításáról.
A szlovák kormányfő itt bemutatta azokat a műholdfelvételeket, amelyeket korábban Orbán Viktor tett közzé, és kitartott amellett az állítás mellett, hogy a vezeték nem sérült az orosz–ukrán konfliktus során.
Fico szerint a Barátság leállása „önkényes, egyoldalú döntés” Volodimir Zelenszkij ukrán elnök részéről. A miniszterelnök szerint azonban az EU és Szlovákia egyetért a vezeték helyreállításában, és az Európai Bizottság felajánlotta nemcsak a javításhoz szükséges kapacitást, hanem a finanszírozást is, ha a vezeték valóban sérült.
„Szeretném hangsúlyozni: ha egyáltalán szükség van ilyen javításokra, az EU biztosítja a forrásokat és a kapacitást” – fogalmazott Fico. Hozzátette, hogy Szlovákia kizárólagos jogot élvez az orosz olaj importjára nemcsak a Barátság-vezetéken keresztül, hanem tengeri úton is, bár néhány akadály felmerült Horvátország részéről.
Ukrajna szőnyeg alá söpörné a Barátság kőolajvezeték leállását
Az ukrán kormány viszont tagadja a vádakat. Zelenszkij szerint a műholdfelvételek nem bizonyítják a vezeték sérülését: sem a vezérlőpult, sem a föld alatti cső nem látható a képeken.
Február 27-én ezért Fico azt állította, hogy Ukrajna nem érdekelt az olajtranzit helyreállításában Szlovákia felé. Ennek ellenére március 2-án az ukrán elnök már arról tájékoztatott, hogy Fico megígérte, ellátogat Ukrajnába a Barátság-komplexum ellenőrzésére, ám a találkozót más országban nem tartja megfelelőnek.
Ezt követően március 7-én Ukrajna is reagált Orbán Viktor követelésére, miszerint három napon belül állítsák vissza a Barátság-szerződést. Az ukrán külügyminiszter világossá tette akkor, hogy az ország nem fogad el ultimátumokat. Most azonban úgy néz ki, hogy újabb EU-s pénzekért cserébe már beadnák a derekukat.
Ursula von der Leyenék rájöttek, hogyan tudják rávenni Zelenszkijt, hogy indítsa újra a Barátság-vezetéket: ha ezt meghallják az ukránok, jöhet az orosz olaj
Mivel Magyarország feltételekhez kötötte Ukrajna uniós finanszírozását, Brüsszel kénytelen volt lépni. Az Európai Bizottság pénzügyi támogatást adhat a Barátság kőolajvezeték javításához, hogy helyreálljon az olajszállítás.