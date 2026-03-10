Deviza
EUR/HUF385,65 -0,54% USD/HUF331,67 -0,63% GBP/HUF445,63 -0,53% CHF/HUF426,26 -0,64% PLN/HUF90,49 -0,85% RON/HUF75,75 -0,4% CZK/HUF15,81 -0,67% EUR/HUF385,65 -0,54% USD/HUF331,67 -0,63% GBP/HUF445,63 -0,53% CHF/HUF426,26 -0,64% PLN/HUF90,49 -0,85% RON/HUF75,75 -0,4% CZK/HUF15,81 -0,67%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX124 570 +3,43% MTELEKOM2 070 -0,48% MOL3 770 +0,8% OTP37 680 +5,55% RICHTER11 690 +2,63% OPUS523 +1,16% ANY7 560 +6,78% AUTOWALLIS160 +3,9% WABERERS5 100 +3,66% BUMIX9 665,48 +3,17% CETOP4 156,22 +3,29% CETOP NTR2 604,06 +3,29% BUX124 570 +3,43% MTELEKOM2 070 -0,48% MOL3 770 +0,8% OTP37 680 +5,55% RICHTER11 690 +2,63% OPUS523 +1,16% ANY7 560 +6,78% AUTOWALLIS160 +3,9% WABERERS5 100 +3,66% BUMIX9 665,48 +3,17% CETOP4 156,22 +3,29% CETOP NTR2 604,06 +3,29%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Európai Bizottság
Ursula von der Leyen
Barátság kőolajvezeték
Robert Fico

Áttörés: Fico megállapodott Ursula von der Leyennel a Barátság vezeték újraindításáról – Brüsszel fizet Zelenszkijnek

Az EU pénzügyi és műszaki támogatást kínál a helyreállításhoz. Fico bemutatta a Barátság kőolajvezeték műholdfelvételeit Ursula von der Leyennek, és sürgette a javítást, bár állítása szerint a vezeték nem sérült.
VG
2026.03.10, 18:00
Frissítve: 2026.03.10, 18:16

A szlovák miniszterelnök, Robert Fico Brüsszelben tárgyalt az Európai Bizottság elnökével a Barátság kőolajvezeték esetleges javításáról, amely orosz olajszállítást biztosítana Szlovákiának. Fico továbbra is kétségbe vonja a vezeték sérülését, miközben az EU kész forrásokat és kapacitást biztosítani a helyreállításhoz.

Fico Barátság kőolajvezeték
A Barátság kőolajvezeték ügyében Fico és Von der Leyen egyetért a helyreállítás szükségességében, ha a vezeték valóban sérült / Fotó: AFP

Fico a március 10-i Párizsi Nukleáris Fórumon tárgyalt Ursula von der Leyennel a vezeték esetleges helyreállításáról. 

A szlovák kormányfő itt bemutatta azokat a műholdfelvételeket, amelyeket korábban Orbán Viktor tett közzé, és kitartott amellett az állítás mellett, hogy a vezeték nem sérült az orosz–ukrán konfliktus során.

Fico  szerint a Barátság leállása „önkényes, egyoldalú döntés” Volodimir Zelenszkij ukrán elnök részéről. A miniszterelnök szerint azonban az EU és Szlovákia egyetért a vezeték helyreállításában, és az Európai Bizottság felajánlotta nemcsak a javításhoz szükséges kapacitást, hanem a finanszírozást is, ha a vezeték valóban sérült.

„Szeretném hangsúlyozni: ha egyáltalán szükség van ilyen javításokra, az EU biztosítja a forrásokat és a kapacitást” – fogalmazott Fico. Hozzátette, hogy Szlovákia kizárólagos jogot élvez az orosz olaj importjára nemcsak a Barátság-vezetéken keresztül, hanem tengeri úton is, bár néhány akadály felmerült Horvátország részéről.

 

Ukrajna szőnyeg alá söpörné a Barátság kőolajvezeték leállását

Az ukrán kormány viszont tagadja a vádakat. Zelenszkij szerint a műholdfelvételek nem bizonyítják a vezeték sérülését: sem a vezérlőpult, sem a föld alatti cső nem látható a képeken. 

Február 27-én ezért Fico azt állította, hogy Ukrajna nem érdekelt az olajtranzit helyreállításában Szlovákia felé. Ennek ellenére március 2-án az ukrán elnök már arról tájékoztatott, hogy Fico megígérte, ellátogat Ukrajnába a Barátság-komplexum ellenőrzésére, ám a találkozót más országban nem tartja megfelelőnek.

Ezt követően március 7-én Ukrajna is reagált Orbán Viktor követelésére, miszerint három napon belül állítsák vissza a Barátság-szerződést. Az ukrán külügyminiszter világossá tette akkor, hogy az ország nem fogad el ultimátumokat. Most azonban úgy néz ki, hogy újabb EU-s pénzekért cserébe már beadnák a derekukat.

Ursula von der Leyenék rájöttek, hogyan tudják rávenni Zelenszkijt, hogy indítsa újra a Barátság-vezetéket: ha ezt meghallják az ukránok, jöhet az orosz olaj

Mivel Magyarország feltételekhez kötötte Ukrajna uniós finanszírozását, Brüsszel kénytelen volt lépni. Az Európai Bizottság pénzügyi támogatást adhat a Barátság kőolajvezeték javításához, hogy helyreálljon az olajszállítás.

 

Energiaválság

Energiaválság
1202 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu