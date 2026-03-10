Deviza
dubaji válság
iráni háború
turizmus

Pórul jártak a Dubajban rekedt turisták: vannak, akik már milliós tartozásokat is felhalmoztak

Dubaj évtizedek óta építette hírnevét mint vonzó, biztonságos és luxus úti cél a turisták számára, ami olyannyira jól sikerült, hogy manapság a világ egyik leglátogatottabb városává és egyben az egyik legforgalmasabb utazási központtá vált. A dubaji székhelyű Emirates pedig, amely az egyik legexkluzívabb légitársaságként ismert, naponta emberek tízezreit szállította az Európát, Afrikát és Ázsiát összekötő útvonalakon.
VG
2026.03.10, 16:56
Frissítve: 2026.03.10, 17:31

Az iráni konfliktus azonban most alaposan próbára teszi Dubaj biztonságos globális utazási központként betöltött státuszát, sőt sok utazónak mindörökre elvette a kedvét az Egyesült Arab Emírségek csillogó, ám meglehetősen drága világától. A Business Insider beszámolója szerint a repülési fennakadások miatt a Dubajban rekedt turisták jelentős szállodai számlákat halmoznak fel, miközben a hazafelé tartó járatokra várnak. Sokan pedig tanácstalanok, hogy vajon ténylegesen megtérítik-e ezeket a számlákat a helyi hatóságok – írta cikkében az Origo.

A háború kezdete óta Dubajban több ezer járatot töröltek vagy irányítottak át.
A háború kezdete óta Dubajban több ezer járatot töröltek vagy irányítottak át / Fotó: Raghed Waked

A háború kezdete óta Dubajban több ezer járatot töröltek vagy irányítottak át

Miközben néhány légitársaság korlátozottan bár, de újraindította járatait a régióból, a földön maradó utasok számlái még mindig nőnek. Noha az Egyesült Arab Emírségek Általános Polgári Légi Közlekedési Hatósága (GCAA) március 1-jei közleményében bejelentette, hogy az állam viseli „az érintett és a repülőtéren rekedt utasok összes elszállásolási költségét”, azt azóta sem részletezték, hogy ezek a turisták vajon hogyan és mikor kapják majd meg a visszatérítést.

A Dubaji Nemzetközi Repülőtér 2024-ben a világ második legforgalmasabb légikikötője volt az utasok teljes számát tekintve. Az USA és Irán közti háború eszkalálódása a Közel-Keleten azonban egy szempillantás alatt aláásta nemcsak Dubaj biztonságos menedék státuszát, de a régió turisztikai vonzerejét is. A szakértők szerint, 

ha a konfliktus folytatódik, az utazók előnyben részesíthetik majd azokat az útvonalakat, amelyek más városokon, például Londonon, Frankfurton vagy Isztambulon keresztül vezetnek, ahol kisebb a kockázat.

Anna Abelson, a New York-i Egyetem professzora a múlt héten a Business Insidernek elmondta, hogy ha Dubaj elveszíti a „biztonságos menedék” és a „zökkenőmentes átszállási központ” hírnevét, a hatások az egész iparágra kiterjedhetnek. Az utazók alternatív útvonalakat kereshetnek, és a régióban uralkodó konfliktus időtartamától függően a légitársaságok útvonalaikat más városokban történő átszállásra módosíthatják. „Ez példa nélküli” – mondta Abelson. 

Alp Ozaman, a New York-i Egyetem professzora és a Turkish Airlines marketingmenedzsere pedig úgy nyilatkozott, hogy a turisták még sokáig emlékezni fognak erre az epizódra, és kérdéses, hogy a jövőben biztonságosnak tartják-e majd az olyan helyeket, mint Dubaj. Hozzátette: az olyan országok, mint az Egyesült Arab Emírségek, túl sokat fektettek be a turizmusba, és összehangolt erőfeszítéseket fognak tenni a látogatók visszaszerzésére, ha az iparág visszaesik. „Nem fogják csak úgy feladni” – mondta. Bár tény, hogy ami ezután történik, nem teljesen az ő kezükben van. „Ezek az országok nagyon jók a marketingben: Egyesült Arab Emírségek, Katar, Szaúd-Arábia” – mondta, azonban nem tudják irányítani az Iránnal kapcsolatos helyzetet.

Alan Fyall, a Közép-Floridai Egyetem professzora és a turisztikai célpontok marketingjének szakértője a Business Insidernek elmondta: „A világ bármely pontja csak akkor működik a turizmus számára, ha stabil és biztonságban van.” Fyall szerint Dubaj hihetetlenül biztonságos hely volt a látogatásra, és sok turista talán nem is tudta, hogy közel van Iránhoz. Ez valószínűleg most mindörökké megváltozott, miután Irán célba vette az Egyesült Arab Emírségek városát, a csapások pedig megrongálták a repülőteret és két luxushotelt is. Ezentúl az utazók kétszer is meggondolják majd, hogy meglátogatják-e a régiót, különösen a fokozott feszültség idején.

A szakértők arra is rámutattak, hogy ha a konfliktus nem zárul le két hónapon belül, akkor a régióban a turisták száma több mint negyedével csökkenhet.


 

