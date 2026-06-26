Termőföld vita: újra fellángolhatnak az erőteljes érzelmeket kiváltó társadalmi ellentétek
Alig néhány napos társadalmi egyeztetésre bocsátotta a Tisza-kormány az Alaptörvény tervezett módosítását, melynek egyik legérzékenyebb pontja a földforgalmi törvény sarkalatosságának megszüntetése lenne. A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) ez ellen határozottan tiltakozik mert szerintük ezzel a jövőben már egyszerű parlamenti többséggel is átírható lenne, hogy ki, milyen feltételekkel szerezhet vagy használhat magyar termőföldet és erdőt.
Közleményük szerint ez a változtatás súlyosan gyengítené a hazai földvédelem alkotmányos garanciáit. A szervezet arra figyelmeztet: a termőföld és az erdő nem egyszerű piaci áru, hanem véges, nem helyettesíthető nemzeti erőforrás, ezért sorsuk nem válhat rövid távú politikai alkuk vagy erős gazdasági lobbik tárgyává.
A jelenlegi Alaptörvény P) cikke alapján a termőföld és az erdők tulajdonjogának megszerzésére, használatára, valamint a mezőgazdasági üzemek szervezetére vonatkozó szabályokat sarkalatos törvényben kell meghatározni. A Világgazdaság korábban megírta, hogy a tervezet értelmében az Alaptörvényből ez a kikötés kikerülne, így a földforgalmi törvény későbbi módosításához már nem lenne szükség kétharmados támogatásra.
Földtörvény: könnyebb lesz módosítani a termőföld megszerzési feltételeit
A Magos is arra hívta fel a figyelmet, hogy ez azt jelentené, a jövőben bármikor, egyszerű parlamenti többséggel is módosítható lenne az, hogy ki és milyen feltételekkel szerezheti meg a magyar földek és erdők tulajdonjogát, használatát. A sarkalatos (azaz a képviselők legalább 2/3-os többségével elfogadott) törvények jelentőségét ugyanis pont az adja, hogy a legalapvetőbb társadalmi és gazdasági ügyeink számára kiemelt védettséget biztosítanak, garantálva, hogy azok nem válnak rövid távú politikai alkuk tárgyává.
A Magosz szerint, senki előtt nem lehet vitás, hogy termőföldjeink és erdőink nemzetünk legalapvetőbb erőforrásait, államiságunk legbelsőbb rétegét képezik. Közleményükben ídézték a Sólyom László vezette Alkotmánybíróság 30 évvel ezelőtti állásfoglalását is: „a föld véges jószág volta (a föld ugyanis, mint természeti tárgy korlátozott mértékben áll rendelkezésre és nem szaporítható, mással nem helyettesíthető), nélkülözhetetlensége, megújuló képessége, különleges kockázatérzékenysége és alacsony nyereséghozama a földtulajdon különös szociális kötöttségét testesítik meg”.
A kérdés jelentőségét az is jól mutatja, hogy a földforgalmi törvényeinket mindenkor komoly társadalmi viták kísérték a rendszerváltásunk óta. A jelenleg hatályban lévő, 2013-ban elfogadott szabályozásunkat szintén élénk párbeszéd, sőt sokszor kritikák is övezték, azonban a Magosz szerint, történelmi szerepét nem lehet elvitatni: az uniós piacnyitás jelentette kritikus időszakban hazánk földjeit sikerült magyar tulajdonban megőrizni.
A gazdaszervezet úgy véli, a rendszerváltást követő bizonytalan helyzet után a mostani törvény már új, stabilabb irányokat hozott a birtokpolitikában, melynek eredményességét az is jól mutatja, hogy a korábbiakhoz képest sokkal nagyobb arányban jutottak földhöz az őstermelők és a családi gazdaságok: mostanra már a földek 2/3-a az ő használatukban van.
Mindezek fényében a Magosz szerint a legfontosabb kérdés az, hogy akkor miért gyengítené a hazai földek védelmét az új kormány? Véleményük szerint, az nyilvánvaló, hogy közel egy évtizede zajlik hazánkkal szemben egy uniós kötelezettségszegési eljárás, melyben az Európai Bizottság – osztrák kezdeményezésre – többek között a külföldiekkel szembeni korlátozásokat illetve a gazdasági társaságok tulajdonszerzésének tilalmát kifogásolta. A szigorú hazai szabályok létjogosultságát azonban az is igazolja, hogy mostanra már egyre több nyugat-európai országban próbálják kiszűrni a külföldiek földszerzését.
A mi termőföldjeink azonban nem válhatnak külső érdekek vagy belső lobbicsoportok játékszerévé
- fogalmazott közleményében a Magosz, amely mint az ország legnagyobb gazda-érdekképviselet határozottan tiltakozik az Alaptörvény ilyen irányú módosítása ellen.
Bóna Szabolcs, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium vezetője, már miniszterjelőlti meghallgatását azt mondta, hogy a földhöz jutás nem lehet kiváltság, s a céljuk az, hogy ne csak örökléssel lehessen valaki gazda, hanem a fiatalok és az új belépők is valódi lehetőséget kapjanak az elindulásra. Azt is egyérelműen kijelentette, hogy társadalmi vitára kell bocsátani a földtörvényt, a magyar földet magyar kézben kell tartani, és el kell kerülni a külföldi cégek tulajdonszerzését.
Magyarország területének közel 80 százaléka termőföld, amely európai viszonylatban is kiemelkedő aránynak minősül. Mezőgazdasági hasznosításban ebből közel 5 millió hektár van, amely az ország méretéhez képest komoly exportpotenciált biztosít számunkra. Arról, hogy hogyan alakult a magyar birtokszerkezet az elmúlt évtízedben magyarán, hogy teljesülnek-e azok a célok, amelyeket földforgalmi törvény alapelvként tűzött maga elé, Cseh Tibor, a Magosz főtitkára írt korábban átfogó elemzést a Világgazdaságnak.