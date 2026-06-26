Befogta a szelet III. Károly, rá is szakadt a bank a brit uralkodóra – összedobták a fogyasztók

A Crown Estate friss jelentése szerint a brit koronához tartozó hatalmas ingatlanportfóliót menedzselő vagyonkezelő 1,2 milliárd fontos profitot ért el a márciusban zárult legutóbbi pénzügyi évben, miközben továbbra is jelentős hasznot húz a tengeri szélerőművek terjedéséből. A most bejelentett nyereség mértéke közel háromszorosa a három évvel ezelőtti eredményének. A profit mintegy kétharmada származott a tengeri szélenergia iparágból.

A tengeri szélenergia hasznosításának köszönhetően jelentős nyereséget ért el a brit koronabírtokok kezelője, a Crown Estate (illusztráció)

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Dőlt a pénz a Crown Estate-hez a szélerőművek építőitől

A The Guardian által közölt összegzés szerint a szélerőmű-fejlesztők tavaly 875 millió fontnyi opciós díjat fizettek azért, hogy biztosítsák maguknak a Crown Estate által kezelt tengerfenéki területek használati jogát. A szervezet jogilag Anglia, Wales és Észak-Írország part menti tengerfenekének tulajdonosának számít.

Ez már a harmadik egymást követő év, amikor a monarchiát részben finanszírozó vagyonkezelő jelentős bevételre tett szert a brit tengeri szélenergia-ipar fellendüléséből. Ennek alapját az a licitrendszer teremtette meg, amelyet a tengerfenéki bérleti jogokra pályázó szélerőmű-fejlesztők számára vezettek be.

A szélenergia-iparból származó bevétel ugyanakkor 198 millió fonttal csökkent az előző évhez képest, mivel két tengeri szélerőmű építése megkezdődött, ami lehetővé tette a fejlesztők számára, hogy alacsonyabb díjat fizessenek a Crown Estate-nek.

Miután az erőművek megkezdik az alacsony szén-dioxid-kibocsátású villamos energia termelését, az üzemeltetők az energiaszámlákból származó bevételeik 2 százalékát kötelesek befizetni a vagyonkezelőnek.

A brit tengeri szélerőművek iránti erős befektetői érdeklődés – amelyek garantált bevételt biztosító átvételi konstrukciók révén jutnak bevételhez az energiafogyasztóktól – alapvetően átalakította a Crown Estate pénzügyi helyzetét. A szervezet portfóliójába londoni ingatlanok és vidéki birtokok is tartoznak.

A Crown Estate része a brit monarchia uralkodócsaládját, azaz III. Károlyt és családját finanszírozó, bonyolult rendszernek. A vállalat nyereségének egy részét visszautalják a brit pénzügyminisztériumnak, amely azt közkiadások finanszírozására fordítja, valamint ebből fizeti ki az uralkodónak járó részesedést is. A legutóbbi pénzügyi évben a vagyonkezelő

487 millió fontot utalt át a kincstárnak, amelyből

132,1 millió font jutott a királynak a királyi család hivatalos feladatainak finanszírozására.

Ez jelentős emelkedés az egy évvel korábbi 86,3 millió fonthoz képest.