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autóipar
Stella Li
Tisza
Szeged
gyár
BYD

Nagyon csúnyán összeveszett a Tisza a szegedi BYD-gyárral: most már a kínaiak egyik legfőbb vezetőjét támadják – "Ez itt továbbra is a mi városunk"

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Az ország egyik legnagyobb beruházását egyre több konfliktus övezi. A szegedi BYD-gyár építését a Tisza és a Tisza-kormány rendre kifogásolja, most pedig új szintre lépett a vita. Már a kínaiak globális alelnöke is célkeresztbe került.
Hecker Flórián
2026.06.26, 11:29
Frissítve: 2026.06.26, 11:56

Minden jel szerint mélypontra ért a szegedi BYD-gyár és a Tisza kapcsolata, így ebben az értelemben a kínai beruházó és Magyarország partnersége is.

szegedi BYD-gyár
Nagyon csúnyán összeveszett a Tisza a szegedi BYD-gyárral / Fotó: Joó István / Joó István / Facebook

A felek közötti viszony egyértelműen az április 12-i országgyűlési választások után vált konfliktusossá, és most ebben a folyamatban újabb stáció következett el.

A Tisza helyi országgyűlési képviselője most már a kínai autógyártó egyik legfőbb vezetője,

Stella Li ellen intézett nyilvános kirohanást a közösségi olalán.

Bár ez kifejezetten szokatlan, pláne külföldi működőtőke-beruházások esetében, ugyanakkor Stumpf Péter nem először aktív a szegedi BYD-gyár projektje körül. Ő volt az, aki néhány napja kiállt amellett, hogy Szeged önkormányzata vegye el a kíni beruházó egyik adókedvezményét.

Akkor azt írta, hogy semmiféle adókedvezményben és támogatásban se részesülhessen Szegeden és az országban se az, aki nem tartja tiszteletben a hatályos magyar jogszabályokat, a környezetvédelmi előírásokat. "Ezért egyetértek azzal a szegedi közgyűléshez benyújtott javaslattal, ami megszüntetné a BYD-nak nyújtott milliárdos építményadó-kedvezményt" – jelentette be.

Nagyon csúnyán összeveszett a Tisza a szegedi BYD-gyárral

A tisza parlamenti képviselő ezúttal ennél is tovább ment és egyenesen a BYD globális alelnökét, Stella Li-t szólította meg meglehetősen éles hangnemben.

Ennek előzménye, hogy Gajdos László élő környezetért felelős miniszter még májusban felszólította a BYD-t, hogy azonnal hagyjon fel a környezetkárosító tevékenységgel. A tárcavezető állítása szerint a kínaiak a létesítmény építése közben súlyosan megszegték a környezetvédelmi engedélyben foglalt előírásokat.

A vádakra néhány napja Stella Li is reagált: visszautasította a vádakat, valamint azt mondta, hogy az üggyel kapcsolatos további kommunikációt ügyvédek végzik majd.

Közben a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata azt közölte, hogy környezetkárosítás gyanúja miatt nyomozás indult a szegedi beruházás ügyében. A tájékoztatás szerint a feljelentés oka, hogy a BYD Auto Hungary Kft. a beruházási területről kitermelt, a szennyezettségi határérték feletti alkilbenzol-tartalmú földet több külső helyszínen helyezte el.

Az vitát most tehát Stumpf Péter görgette tovább, aki úgy fogalmazott, hogy a BYD egyik vezetőjének elmúlt napokban tanúsított viselkedése teljes mértékben összeegyeztethetetlen az észszerű elvárásokkal. "Stella Li nyilvánosan tagadta, hogy megsértették a környezetvédelmi szabályokat" – tette egyértelművé, hogy kire gondol.

A kritika veleje még csak ez után következett. Közölte, hogy

  • bocsánatkérés,
  • a gazdák kártalanítása,
  • a kiszabott bírság megfizetése,
  • az állam által elvégzett vizsgálatok költségeinek megtérítése,
  • és a jogszabályok maradéktalan betartása

– ezt várjuk el ilyen helyzetben minden, Magyarországra települő nagyvállalattól. "Helyette tagadást és hárítást kaptunk, ami elfogadhatatlan. Elég volt abból, hogy úgy viselkednek, mintha mi szegediek költöztünk volna a gyár mellé. A BYD települt Szeged mellé, és nem fordítva.

Ez itt továbbra is a mi városunk!

– zárta bejegyzését Csongrád-Csanád megye 1. számú választókerületének tiszás országgyűléis képviselője.

A történet bizonyosan nem áll meg itt és lesz további folytatása. A kormány, kormánypárt és a BYD kapcsolatát minél előbb érdemes lenne rendezni, tekintve, hogy Magyarország egyik legnagyobb gyárberuházása zajlik Szegeden, amelynek összértéke 4 milliárd euró.

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