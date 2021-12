A rákkutatásban is áttörés a Karikó Katalin által felfedezett technológia A rák kezelésében is kulcsfontosságú az mRNS-technológia, amelynek felfedezéséért és kifejlesztéséért Karikó Katalin és három kutatótársa kapta meg a William B. Coley-díjat az amerikai Rákkutató Intézettől. Oltással próbálják kezelni az Alzheimer-kórt is Új megközelítéssel próbálják kezelni és esetleg oltással megelőzni az Alzheimer-kórt brit és német tudósok. Mind az antitestalapú kezelés, mind a fehérjealapú oltás csökkentette a kór tüneteit állatkísérletekben.