A Városháza eladásáról szóló egyeztetésen Bajnai Gordon is a fővárosban működő jutalékos rendszerről beszélt – derült ki az Anonymus által közzétett újabb hangfelvételből. Az Origo beszámolója szerint

a nyár végi üzleti megbeszélésen a volt kormányfő, Gansperger Gyula, illetve egy ismeretlen, a befektetők képviseletében eljáró férfi vett részt, a téma a Városháza-projekt volt.

A hanganyagon a főváros politikai viszonyairól szólva Bajnai így fogalmazott: „Legalább két probléma van menedzsmentszempontból. Tehát, ugye, ez egy hatpárti koalíció, ami egy adottság.

Itt valaki megszagolja egy dealnek, egy üzletnek a lehetőségét, akkor rögtön mindenki magát akarja közvetítőként betenni. Azért, hogy aztán valami jutalékot kérhessen”

– ismertette a korábbi miniszterelnök. Bajnai hozzátette azt is:

Amint híre megy egy ilyen dolognak, (...) egy ilyen koalícióban meg vannak a cápák,

majd maradva a hasonlatnál azzal folytatta:

rengeteg ilyen cápa úszkál a tóban, és egy nagykoalícióban mindenkinek vannak részterületei. Ez a realitás, ez így működik

– mondta Bajnai Gordon.

Fotó: Róka László / MTI

A rövid beszélgetésrészletben szóba került Tordai Csaba is. Ő nem más, mint a főpolgármester jogi főtanácsadója, az egykori Bajnai-kormány államtitkára. A felvételen feltehetően a befektetők képviselője, először is közölte, jó, hogy a „Tordai úr akkor ebben segít”, ám megjegyezte: jó volna, ha Tordai Csaba „moderálná a többit”.

Tehát hogy ne az legyen, hogy még 74-en megjelennek az asztalnál, aztán mindegyik mellett még egy Tordai úr. Azt megint csak nem szeretnénk, hogy akkor nekünk hatfelé kelljen – nem tudom én – beszélgetni

– mondta az ismeretlen férfi. Erre Bajnai azt felelte: „Ezt az igényt megértem, nem tudom, hogy a Tordai úr erre képes lesz-e.”

A szóban forgó egyeztetésről korábban már néhány részlet nyilvánosságra került. Azokon Bajnai Gordon egyebek mellett azt ecsetelte, hogy a városvezetésnek is tetsző tervek szerint egy kisebb irodaszárnyba költöztetnék az önkormányzatot, a fennmaradó részen pedig hotelt, lakásokat vagy irodaépületet hozhatnának létre. A volt kormányfő külföldi befektetők bevonásának szükségességét is megemlítette, mivel a magyar vállalkozóknak nincs „megfelelő képessége”. Elmondta azt is, hogy van szándék a Városháza értékesítésére.

A Városháza eladásáról – november 4-én – elsőként beszámoló Index cikkére reagálva

a főpolgármester tagadta, hogy vevőt keresnének Budapest egyik legértékesebb ingatlanára.

Később kiderült, hogy

a Berki Zsolt által jegyzett cég megbízást adott a Beák és Társa Ingatlanközvetítő Kft.-nek a Városháza eladására.

Karácsony Gergely válaszára nem kellett sokat várni. Leszögezte, sem döntés nem született a Városháza értékesítéséről, de annak érdekében lépéseket sem tett a Fővárosi Önkormányzat.

November 7-én több szerkesztőséghez eljuttattak egy hangfelvételt a fővárosi ingatlanügyekről. A beszélgetés során az egyik fél megnevezte Berki Zsoltot, és elmondta, hogy Berki közreműködésével miként jutott hozzá a Fővárosi Önkormányzat egyik ingatlanjához. Ezt követően Anonymus rendszeresen jelentkezett újabb részleteket bemutató videókkal, amelyek nyomán a fővárosi vezetés azóta is hazugságspirálban vergődik.