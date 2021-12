Belehalt a koronavírus-fertőzésbe egy osztrák férfi, aki szándékosan betegítette meg magát. A férfi azt remélte, hogy a gyógyulti státusszal majd ő is hozzájuthat azokhoz a szolgáltatásokhoz, amelyeket például az oltottak kapnak – olvasható a Die Pressében.

A hvg.hu szemléje szerint

az 55 éves férfi Stájerország tartományban lett covidos, ahol egy direkt ilyen célra szervezett bulin vett részt. Ezekre a rendezvényekre azok mennek el, akik szándékosan meg akarnak fertőződni, mert nem akarják az oltást felvenni.

A Die Presse idéz egy helyi orvost, aki szerint

sok ilyen összejövetelről hallani, és egyáltalán nem ritka, hogy az esetek halállal végződnek.

A névtelenséget kérő orvos több 30 év alatti fiatalról is beszámolt, akik ilyen rendezvényeken betegedtek meg, de nem gyógyultak meg, mert még most is az úgynevezett hosszú Covid-szindrómában szenvednek.

