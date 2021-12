Miközben Karácsony Gergely főpolgármester azt nyilatkozta, hogy a főváros nem akarja eladni a Városháza épületét, egy kedden nyilvánosságra hozott felvételen a budapesti vagyonkezelő első embere befektetőkkel, ingatlanosokkal az értékesítés részleteiről és egy jövőbeli építkezés ütemezéséről tárgyal. A felek arról is egyeztettek, hogy

a 4,7 hektáros telekből 3,9 hektárt akarnak eladni,

s utalás formájában az is kiderül, hogy erről a főváros magas rangú vezetői is tudnak. A hangfelvételen Karácsony egyik fő választási ígéretéről, a Városháza elé tervezett közparkról is szó esik: létrehoznák ugyan, de rövid időn belül szét is rombolnák – írja a Magyar Nemzet.

Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Karácsony Gergely hétfőn jelentette be, hogy a Fővárosi Önkormányzat tervpályázatot ír ki a Városháza park megújítására. Ehhez képest a kedden közzétett hangfelvételen az eladásról és a park kapcsán is egészen másról esik szó.

A hangfelvétel leginkább úgy értelmezhető, hogy a beszélgetőtársak, köztük a fővárosi vagyonkezelő vezére, arról egyeztetnek, hogy miután eladták a Városházát, nagy mélygarázst lehet alá építeni, és a hatalmas telek egyik sarkában fel lehet húzni az új városházát.