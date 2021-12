A COVID-tanúsítvány bevezetése ellen több mint kétezren tiltakoznak a Parlament előtt, a rendezvényt a szélsőséges nézeteiről ismert AUR szervezi. A demonstrálók csoportokra oszlottak és körülvették az Országház épületét, néhányan pedig a csendőrkordont áttörve sikerült bejutniuk az udvarra, amely egyébként el van zárva - közölte a HotNews.ro.

Jelenleg plenáris ülés zajlik, és az SPP minden ajtót blokkolt, hogy megakadályozza a tiltakozók belépését. Az ENSZ Boulevard forgalmát leállították. Dan Barna az USR párt képviselője, az ülésező elnök elmondta, hogy a Parlament parkolójában több autót megrongáltak. A Digi 24-nek elmondta, hogy az AUR vezetője a parlamentben is botrányt kavart a plenáris ülésen: "Igazi feszültséget okozott George Simion, aki a plenáris ülésen is megpróbált megfélemlíteni . Amit most látunk, az a megerősítés, hogy az AUR egy szélsőséges párt".