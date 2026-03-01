Idén előbb kell átállítani az órákat, korábban kezdődik a nyári időszámítás

Idén is március utolsó vasárnapján, 29-én váltja fel a téli időszámítást a nyári, ekkor hajnalban 2 óráról 3 órára kell elvégezni, vagyis előbbre kell tekerni az órákat. Az óraátállítással hosszabbá válnak a nappalok – írja az Origo.

Idén március 29-én váltja fel a nyári időszámítás a télit / Fotó: Jens Rother / Shutterstock

Ez a dátum azt is jelenti, hogy ebben az évben a szokásos tavaszi óraátállításra a megszokottnál egy nappal korábban kerül sor.

Március első vasárnapja ugyanis a naptárban sokszor eltérő napra esik:

2025-ben egy nappal,

2024-ben pedig két nappal később kellett átállítani az órákat.

Az óraátállítás miatt most egy órával kevesebbet alhatunk, és a szervezetnek ilyenkor mindig időre van szüksége, mire megszokja az új ritmust.

Az I. világháborúban merült fel az óraátállítás ötlete

Az Origo korábban beszámolt arról, hogy a nyári időszámítás ötlete először az Egyesült Államokban merült fel 1916-ban, az I. világháború idején, azzal a céllal, hogy csökkentsék az energiafogyasztást . Magyarországon az óraátállítást többször is bevezették és eltörölték, végül 1980 óta alkalmazzuk folyamatosan. Az Európai Unió egységes szabályozása 1996-ban lépett életbe, amikor minden tagállam megkezdte a nyári időszámítás alkalmazását.

A rendszer előnyei között szerepelt, hogy a hosszabb nappali világosság kevesebb mesterséges világítást igényelt. Azonban az évek során egyre több kutatás igazolta, hogy az óraátállítás káros hatással lehet az emberi szervezetre, növelheti a stresszt, alvászavarokat okozhat, és akár a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát is fokozhatja.

Az óraátállítás kérdése évről évre felmerül, hiszen rengeteg vita övezi a nyári és téli időszámítás rendszerét. Bár az Európai Parlament még 2019 márciusában megszavazta a nyári időszámítás 2021-es eltörlését, de ezt még nem hajtották végre, mert a tagállamok azóta sem tudtak közös döntésre jutni a megfelelő időzóna kérdéséről. Egyes országok már megszabadultak az évenkénti kétszeri óraátállítástól, míg mások továbbra is fenntartják azt.

