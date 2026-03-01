Deviza
EUR/HUF378,5 +0,45% USD/HUF321,34 +0,8% GBP/HUF431,41 +0,39% CHF/HUF417,71 +0,79% PLN/HUF89,51 +0,36% RON/HUF74,49 +0,83% CZK/HUF15,61 +0,51% EUR/HUF378,5 +0,45% USD/HUF321,34 +0,8% GBP/HUF431,41 +0,39% CHF/HUF417,71 +0,79% PLN/HUF89,51 +0,36% RON/HUF74,49 +0,83% CZK/HUF15,61 +0,51%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
ritkaföldfém
Románia
üzem
Grönland

Ritkaföldfém: Brassó megye lehet az európai feldolgozás egyik új központja, a forrás helyszíne meglepő

Grönlandi bányászatú ritkaföldfém feldolgozása valósulhat meg Romániában, Brassó megyében, miután Románia és az amerikai Critical Metals nevű vállalat megállapodást írt alá egy ritkaföldfém-feldolgozó üzem megépítéséről a térségben. A megállapodás mellett a héten kiállt a román elnök, Nicușor Dan is. Az üzem az Egyesült Államokban székhellyel bíró vállalat által Grönlandon kitermelt érceket, ritkaföldfémet dolgozza majd fel.
VG
2026.03.01, 21:31

Már készül annak a ritkaföldfém-feldolgozónak a finanszírozási és működési modellje, mely Brassó megyében, Romániában megépülve dolgozna fel grönlandi ritkaföldfémeket, a teljes gazdasági ellátási láncot lefedve. A  grönlandi Tanbreez lelőhely erőforrásainak kitermelésétől a feldolgozáson át egészen a végső ipari felhasználásig tartana az üzem működése, Európába és az Egyesült Államokba végezné a termelést. Április közepéig a román hatóságok meghatározzák az üzem építésének finanszírozási feltételeit, valamint azon fémek listáját, amelyeket a létesítmény feldolgoz majd írja az Origo.

ritkaföldfém
Grönlandi bányászatból származó ritkaföldfémet feldolgozó üzem létesül Brassó megyében, Romániában (illusztráció)
Fotó: mykhailo pavlenko / Shutterstock

Amerikai bányavállalat, grönlandi ritkaföldfém, romániai feldolgozó

Az együttműködésről már decemberben érkeztek hírek, a ritkaföldfémeket feldolgozó üzem Barcaföldváron épülhet, ahol már működik egy uránfeldolgozó, szintén a Critical Metals részvételével. A román elnök, Nicușor Dan a héten egy rádiós nyilatkozatban megerősítette, hogy Románia részt vesz a kritikus anyagok kezelésére szolgáló közös mechanizmus létrehozásáról szóló nemzetközi tárgyalásokon, partnerségben az Egyesült Államokkal és az Európai Unióval, és a Brassó megyei Feldioara gyárban egy amerikai vállalattal együttműködve kidolgozhatnak egy projektet egyes ásványkincsek feldolgozására. Az amerikai vállalatnál pedig azt emelték ki, hogy a projekt csökkenti Európa és az Egyesült Államok függőségét a Kína felől érkező szállításoktól. 

A bejelentés annak tükrében is figyelmet érdemel, hogy miként a Világgazdaság oldalán bemutattuk, a jelenlegi washingtoni kormányzat különös figyelmet szentel Grönland szigetének, mivel Donald Trump kinyilvánított törekvése az, hogy a sziget az Egyesült Államokhoz tartozzon.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu