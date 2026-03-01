Ritkaföldfém: Brassó megye lehet az európai feldolgozás egyik új központja, a forrás helyszíne meglepő

Már készül annak a ritkaföldfém-feldolgozónak a finanszírozási és működési modellje, mely Brassó megyében, Romániában megépülve dolgozna fel grönlandi ritkaföldfémeket, a teljes gazdasági ellátási láncot lefedve. A grönlandi Tanbreez lelőhely erőforrásainak kitermelésétől a feldolgozáson át egészen a végső ipari felhasználásig tartana az üzem működése, Európába és az Egyesült Államokba végezné a termelést. Április közepéig a román hatóságok meghatározzák az üzem építésének finanszírozási feltételeit, valamint azon fémek listáját, amelyeket a létesítmény feldolgoz majd – írja az Origo.

Grönlandi bányászatból származó ritkaföldfémet feldolgozó üzem létesül Brassó megyében, Romániában (illusztráció)

Fotó: mykhailo pavlenko / Shutterstock

Amerikai bányavállalat, grönlandi ritkaföldfém, romániai feldolgozó

Az együttműködésről már decemberben érkeztek hírek, a ritkaföldfémeket feldolgozó üzem Barcaföldváron épülhet, ahol már működik egy uránfeldolgozó, szintén a Critical Metals részvételével. A román elnök, Nicușor Dan a héten egy rádiós nyilatkozatban megerősítette, hogy Románia részt vesz a kritikus anyagok kezelésére szolgáló közös mechanizmus létrehozásáról szóló nemzetközi tárgyalásokon, partnerségben az Egyesült Államokkal és az Európai Unióval, és a Brassó megyei Feldioara gyárban egy amerikai vállalattal együttműködve kidolgozhatnak egy projektet egyes ásványkincsek feldolgozására. Az amerikai vállalatnál pedig azt emelték ki, hogy a projekt csökkenti Európa és az Egyesült Államok függőségét a Kína felől érkező szállításoktól.

A bejelentés annak tükrében is figyelmet érdemel, hogy miként a Világgazdaság oldalán bemutattuk, a jelenlegi washingtoni kormányzat különös figyelmet szentel Grönland szigetének, mivel Donald Trump kinyilvánított törekvése az, hogy a sziget az Egyesült Államokhoz tartozzon.

