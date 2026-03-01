Deviza
EUR/HUF378,5 +0,45% USD/HUF321,34 +0,8% GBP/HUF431,41 +0,39% CHF/HUF417,71 +0,79% PLN/HUF89,51 +0,36% RON/HUF74,49 +0,83% CZK/HUF15,61 +0,51% EUR/HUF378,5 +0,45% USD/HUF321,34 +0,8% GBP/HUF431,41 +0,39% CHF/HUF417,71 +0,79% PLN/HUF89,51 +0,36% RON/HUF74,49 +0,83% CZK/HUF15,61 +0,51%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
metróállomás
Rijád
Szaúd-Arábia
közösségi közlekedés

Ennek a fantasztikus metróállomásnak jár most a csodájára a fél világ

Igazán futurisztikus metróállomást adtak át Szaúd-Arábia fővárosában, Rijádban, amely a metropolisz földalatti közlekedési hálózatának egyik fő csomópontja lesz. Rendkívüli jelentősége lehet egy olyan nagyvárosban, ahol egyre környezetszennyezőbb a földfelszín feletti forgalom.
Világgazdaság
2026.03.01, 22:13

A nyolcszintes, körülbelül 20.000 négyzetméteres Qasr AlHokm állomás a város két metróvonalát szolgálja ki. Az átrium formájú szerkezet alján, mintegy 35 méterrel az utcaszint alatt, egy földalatti kert is található, ahol a növényzet segít fenntartani a mérsékelt hőmérsékletet még a legforróbb hónapokban is. A metrószerelvények üvegalagutakban futnak, a falburkolatok pedig Közép-Szaúd-Arábia hagyományos építészetét tükrözik, és 326 különböző méretű, háromszög alakú egységből épülnek fel, amelyek kiválóan alkalmasak az állomásra bejutó fény megszűrésére, és ezzel a létesítmény temperálására – írja az Origo.

Qasr AlHokm, Qasr,Al,Hokm,Metro,Station,,Saudi,Arabia,riyadh,,20,March,2025
Megnyílt a futurisztikus Qasr AlHokm metróállomás Szaúd-Arábia fővárosában / Fotó: Syed sajjad12212 / Shutterstock

Rendkívül különleges létesítmény a Qasr AlHokm állomás

A Snøhetta építészeti stúdió tervei alapján készült el a Qasr AlHokm állomás, amely a napi 3,6 millió utas kiszolgálására alkalmas rijádi metróhálózat négy fő csomópontjának egyike. Ez nagyon fontos egy olyan városban, ahol a környezetszennyező autós közlekedés a meghatározó.

Az állomás egy köztérbe ékelődik, meghatározó jellegzetessége pedig hatalmas rozsdamentes acél előtető. A fotovoltaikus panelekkel fedett extravagáns tetőszerkezetet dupla ívű rozsdamentes acéllemezekből készítették, amelyeket políroztak, hogy sima, fényvisszaverő felületet hozzanak létre.

Amikor kiszállsz a metrókocsiból és felnézel, a város 360 fokos tükörképét látod

 – mondta Robert Greenwood, a Snøhetta partnere. „Ha pedig a város felől érkezel, akkor mindent látsz, ami lent történik.”

A teljes cikket ide kattintva olvashatja el. 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu