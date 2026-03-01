Ennek a fantasztikus metróállomásnak jár most a csodájára a fél világ

A nyolcszintes, körülbelül 20.000 négyzetméteres Qasr AlHokm állomás a város két metróvonalát szolgálja ki. Az átrium formájú szerkezet alján, mintegy 35 méterrel az utcaszint alatt, egy földalatti kert is található, ahol a növényzet segít fenntartani a mérsékelt hőmérsékletet még a legforróbb hónapokban is. A metrószerelvények üvegalagutakban futnak, a falburkolatok pedig Közép-Szaúd-Arábia hagyományos építészetét tükrözik, és 326 különböző méretű, háromszög alakú egységből épülnek fel, amelyek kiválóan alkalmasak az állomásra bejutó fény megszűrésére, és ezzel a létesítmény temperálására – írja az Origo.

Megnyílt a futurisztikus Qasr AlHokm metróállomás Szaúd-Arábia fővárosában / Fotó: Syed sajjad12212 / Shutterstock

Rendkívül különleges létesítmény a Qasr AlHokm állomás

A Snøhetta építészeti stúdió tervei alapján készült el a Qasr AlHokm állomás, amely a napi 3,6 millió utas kiszolgálására alkalmas rijádi metróhálózat négy fő csomópontjának egyike. Ez nagyon fontos egy olyan városban, ahol a környezetszennyező autós közlekedés a meghatározó.

Az állomás egy köztérbe ékelődik, meghatározó jellegzetessége pedig hatalmas rozsdamentes acél előtető. A fotovoltaikus panelekkel fedett extravagáns tetőszerkezetet dupla ívű rozsdamentes acéllemezekből készítették, amelyeket políroztak, hogy sima, fényvisszaverő felületet hozzanak létre.

Amikor kiszállsz a metrókocsiból és felnézel, a város 360 fokos tükörképét látod

– mondta Robert Greenwood, a Snøhetta partnere. „Ha pedig a város felől érkezel, akkor mindent látsz, ami lent történik.”

