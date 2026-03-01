Hétfőn rendkívüli események következnek Magyarországon, Zelenszkij nagyon rosszul fog aludni: már kora reggel leleplezik a Barátság vezetéket – súlyos ígéretet tett Orbán Viktor

Váratlan bejegyzést tett közzé Orbán Viktor vasárnap eset a közösségi oldalán. Ebben a magyar miniszterelnök a Barátság vezeték kapcsán tett ígéretet.

Barátság vezeték: már kora reggel leleplezik, súlyos ígéretet tett Orbán Viktor / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A rövid, de sokat sejtető posztban azt írta, hogy

hétfő reggel bizonyítékokat mutatunk be a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszának állapotával kapcsolatban.

Úgy fogalmaztott, hogy rendkívüli információk érkeztek, reggel pedig bemutatják a hétvégén összegyűjtött bizonyítékokat a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszának állapotáról.

Hogy pontosan milyen bizonyítékokról van szó, arra egyeleőre nem tért ki.

A bejegyzés meglepő, ugyanakkor nem előzmény nélküli. A nap folyamán Orbán Viktor már beszélt az éppen egy hónapja tartó olajkrízisról: január 27-e óta nem érkezik orosz olaj a Barátság vezetőken.

Nem engedjük, hogy ezer forintra emeljék a benzin árát, letörjük Zelenszkij olajblokádját – írta a százhalombattai olajfinomítónál tartott "terepszemléről" készült videóhoz.

A filmben Hernádi Zsolt, a Mol Nyrt. elnök-vezérigazgatója a Barátság kőolajvezeték mellett állva elmondta, hogy "ha a kőolajtermelésből egy százalék kiesik, az történelmileg 10 százalékos áremelést" jelent.

Hozzátette, a vezetéket tervezésekor sokkal nagyobb mennyiség feldolgozására méretezték. "Csak ezen most éppen nem jön olaj. A háború kitörése óta huszonkétszer állt le a Barátság, abból tizenötször háborús okok miatt" – emelte ki a menedzser.

Eddig mindent meg tudtunk oldani, ez most hirtelen megváltozott, aminek nem tudjuk az okát. Felajánlottuk mi is, hogy műszaki segítséget adunk.

Orbán Viktor ennek kapcsán megállapította, hogy ez tehát "egy új helyzet". Azt mondta, ez a 23. leállás, és eddig aránylag korrekten megmondták, mikor lehet újraindítani a szállítást, ez az első eset, amikor "átvernek bennünket".

Hozzátette, az a gyanúja, hogy nem műszaki, hanem politikai döntés van a háttérben.

Nekünk határozottan az a gyanúnk, hogy műszaki oka nincsen a leállásnak jelenleg – erősítette meg erre Hernádi Zsolt.