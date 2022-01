A koronavírus elleni védőoltás kötelezővé tétele világszerte sok helyen napirendre került, bár egyelőre kevés helyen vezették be ténylegesen. Bizonyos munkakörökben azonban a Föld számos országa előírta már, legtöbben az egészségügyben dolgozókat kötelezik erre.

Kanada ezt kiterjesztette a nemzetközi fuvarozásban résztvevő kamionsofőrökre is, akik nemtetszésüknek demonstráció keretében is hangot adnak – számolt be róla a Reuters.

A kanadai teherautó-vezetők elégedetlenségük jeléül tervezik lezárni Ottawa központját. Ráadásul e tervükben tovább lelkesítette őket az, hogy a Tesla vezérigazgatója, Elon Musknak is megdicsérte és bátorította őket.

Fotó: COLE BURSTON/AFP

Szó sincs arról, hogy a kamionosok mind oltásellenesek lennének. A Reuters által megszólaltatott iparági tisztviselők szerint az amerikai határon áthaladó kanadai sofőrök 90 százaléka be van oltva, és csak a dolgozók egy kis része tagadta meg azt arra hivatkozva, hogy a kötelezővé tétele sérti a személyes szabadságot.

Elon Musk kedvenc kommunikációs csatornáján, a Twitteren osztotta meg, hogy egyetért a tüntetőkkel. A Tesla-vezér 2020 szeptemberében azt nyilatkozta, hogy nem veszi fel a koronavírus elleni vakcinát, arra hivatkozva, hogy ő és családja nincs veszélyben. Később megfertőződött, 2020 novemberében közölte, hogy enyhe tünetei vannak.

A demonstráció csúcspontjára pénteken kerül sor, amikor több száz, több irányból Ottawába érkező kamionos lepi el az utakat, és parkol le a Parlamenti Dombnál, megbénítva ezzel a belváros közlekedését.

A tüntetés szervezők ragaszkodnak ahhoz, hogy békés demonstrációt tartanak. Ugyanakkor egyes résztvevők a kórházak elzárásáról, Justin Trudeau miniszterelnök megtámadásáról, vagy akár egy közelgő polgárháborúról is beszéltek már, de ezekre valószínűleg nem kerül sor.