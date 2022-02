A virtuális térben üthetnek vissza az amerikai cégekre az oroszok, Joe Biden kedden bejelentett szankcióira válaszul – olvasható a The Wall Street Journal összefoglalójában. A lap amerikai vállalatok informatikai vezetői számára szervezett virtuális találkozóján megszólalt többek között Jim Langevin, a képviselőház fegyveres erőkkel foglalkozó bizottságának rangidős tagja is, aki szerint ha reálisan értékeljük a helyzetet, akkor a szankciók könnyen vezethetnek válaszcsapáshoz. Erre a magánvállalatoknak is fel kell szerinte készülnük, így érdemes az adatok visszaállítását gyakorolni és a hálózati kapcsolattal rendelkező eszközök esetén többfaktoros azonosítást bevezetni.

Fotó: STEVEN MCDOWELL/SCIENCE PHOTO LI / AFP

A Fortalice Solution alapítója és vezérigazgatója, Theresa Payton, aki George W. Bush kabinetjében felelt az információs rendszerekért, azt is megfontolandónak tartja, hogy két-három sikertelen belépési kísérlet után a cégek zárolják az érintett fiókjaikat. Szerinte az oroszok ilyen helyzetben számos módon kísérletezhetnek a rendszerek feltörésével. Az Ukrajnával szembeni kibertámadások megmutatták, hogy ez része az orosz hibrid háborús arzenálnak.

Sandra Joyce, a Mandiant ügyvezető igazgatóhelyettese és kiberbiztonsági vezetője kiemelte, hogy

ezek a támadások a Fehér Ház szerint a GRU-hoz, az orosz katonai titkosszolgálathoz köthetőek,

ami különös aggodalomra adhat okot. Ugyanakkor Langevin megjegyezte, hogy a nem állami megbízásból tevékenykedő bűnbandák is komoly zavarokat okozhatnak, mint például a tavalyi Colonial vezeték elleni támadás elkövetői. A zsarolóvírusok nyugati célpontok elleni használata lehet a magyarázat arra is, hogy a Kreml miért nem hallgatott az ország központi bankjára, mely a kriptodevizák betiltását javasolta.

Langevian ugyanakkor kiemelte, hogy

végső esetben katonai válaszcsapások is lehetségesek,

noha ezekhez az eszközökhöz csak a legvégső esetben szabad nyúlni.