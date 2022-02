Benyújtotta lemondását Peter Sloly, Ottawa rendőrfőnöke, aki 2019 óta töltötte be ezt a posztot.

A megbízatása ugyan 2024 végéig szól, de rengeteg bírálat érte amiatt, hogy túl gyenge kézzel reagált a „szabadság konvojnak” nevezett megmozdulásra,

amely immár 19 napja bénítja meg a belvárost.

Fotó: ED JONES/AFP

Ottawában egy hete rendeltek el rendkívüli állapotot a vakcinaellenes tiltakozás miatt, hétfőn pedig megtette ezt országos szinten Justin Trudeau kormányfő is. A miniszterelnök lépése precedens nélküli, és lehetőséget ad a helyi rendőrségnek a fellépésre. Támogatásképpen Ottawába küldik a lovasrendőrség és az ontariói tartományi rendőrség egységeit is, számolt be a BBC.

Trudeau azonban világossá tette, hogy a hadsereget nem veti be, és a szövetségi kormány nem veszi magára a rendteremtés herkulesi feladatát.

Fotó: ED JONES

Ottawa lakosságát felháborította, hogy a helyi rendőrség szerintük nem tett meg mindent a törvények tiszteletben tartásának kikényszerítése és a tiltakozók megfékezése érdekében.

Szemtanúk beszámolója szerint a rendőrök ökölpacsiztak a tüntetőkkel, elnézték a törvénysértéseket,

és lehetővé tették, hogy a tiltakozók üzemanyagot és egyéb szükséges holmikat vegyenek magukhoz. Hagyták, hogy a belvárosban valóságos partikat rendezzenek ugrálóvárakkal, grillezéssel, sőt, még egy jacuzzival is.

Bár a rendőrsük több ezer esetben szabtak ki büntetést és néhány tucatnyi embert őrizetbe vettek,

az ottawaiak úgy érzik, hogy a rendőrök inkább a tiltakozókkal éreztek együtt,

különösen, miután nyilvánosságra került el videó, amelyben egy rendőrtiszt kijelenti, hogy „száz százalékban” támogatja a tüntetőket.