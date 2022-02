Az oroszbarát szeparatisták és az ukrán erők közötti összecsapások fokozódásával pénteken felerősödtek az ukrajnai orosz katonai beavatkozástól való félelmek, ami miatt a szakadár hatóságok elrendelték a civilek evakuálását. Az Egyesült Államok szerint azonban ezek az összecsapások nem mások, mint az oroszok "kihívásai", hogy igazolják az Ukrajna elleni támadást. Joe Biden amerikai elnök pénteken telefonbeszélgetést folytat a NATO szövetséges vezetőivel, hogy megvitassák az ukrajnai válságot – erősítette meg a Fehér Ház.

Péntek délután hatalmas robbanás rázta meg Donyeck belvárosát. Egy autó robbant fel, de sérültekről nem érkezett jelentés. Joe Biden amerikai elnök várhatóan péntek este megszólal a szituációval kapcsolatban, miután egyeztetett Kanada, Franciaország, Németország, Olaszország, Lengyelország, Románia, Nagy-Britannia és az Európai Unió, illetve a NATO vezetőivel – közölte a Fehér Ház.

Fotó: EyePress via AFP

Németország nem küld fegyvereket Ukrajnába, de Észtország közben páncéltörő Javelin fegyvereket szállít Kijevnek pénteken – közölte az észt védelmi minisztérium.

Az ukrán fegyveres erők főparancsnoka hangsúlyozta, hogy Ukrajna továbbra sem tervez offenzívát a Donbászban.

Valerij Zaluzsnyij Ukrajna Fegyveres Erőinek főparancsnoka kijelentette: Kijev nem készül semmilyen támadásra a szakadár területek ellen, noha Moszkva szerint ez a tervük.

A brit védelmi minisztérium egyébként már arról is készített térképet, hogy Moszkva milyen haditervvel veheti be Ukrajnát. Erről itt írtunk.

A Donyecki Népköztársaság vezetői szerint várhatóan 700 ezer embert telepítenek majd át péntek éjjel Oroszországba, Rosztov régióba. A környékbeli gyerekeket már elkezdték összeterelni, erről videók is készültek.

"Началась эвакуация деток" Малышей из детских садов, детдомов и интернатов Донецка готовят в дорогу – в Россию. Дослівно з ресурсів Московії. Чергова картинка від роспропаганди. Діти, жінки, старики... Методи не змінні.https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/rPWL6Nq0Gx — Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) February 18, 2022

A cikk folyamatosan frissül:

19:40 Az ukrán hírszerzés azt állítja, hogy az orosz különleges erők robbanószerkezeteket helyeztek el számos helyi infrastruktúra körül a szeparatisták által birtokolt területeken. Közben leindultak Oroszország irányába a gyerekeket, nőket és időseket kimenekítő buszok.

19:05 Valótlanok azok az állítások, amelyek szerint az ukrán kormány offenzívát kíván indítani Donyeck és Luhanszk régió ideiglenesen megszállt területein - olvasható az ukrán külügyminisztérium által közzétett nyilatkozatában. mint írják, Ukrajna nem hajt végre és nem tervez szabotázscselekményeket Donbászban. Határozottan elutasítják Oroszország azon kísérleteit, hogy súlyosbítsa az amúgy is feszült biztonsági helyzetet, és állításuk szerint továbbra is szilárdan elkötelezettek a politikai-diplomáciai rendezés mellett, minden megtesznek a feszültség csökkentésére és a helyzet diplomáciai párbeszéddel való megoldása érdekében. Hozzátették:

Ezzel szemben azt figyeljük meg, hogy az Orosz Föderáció kibontakoztatja a tömeges dezinformációs kampányát. Felszólítjuk a nemzetközi közösséget, a külföldi államokat és a nemzetközi szervezeteket, hogy azonnal ítéljék el az Orosz Föderáció és megszálló kormányai által Donbászban végrehajtott provokációkat, amelyek aláássák a politikai-diplomáciai rendezés folyamatát.

18:50 A jelenlegi feszült politikai helyzet ellenére sem tesz le Ukrajna a 2030-as téli olimpia megrendezésének tervéről. Mindezt Vadum Huttszajt sportminiszter jelentette be az ukrán parlamentben pénteken, hozzátéve, hogy az infrastruktúra jelenleg nem megfelelő ugyan, de dolgoznak az ügyön, és továbbra is vizsgálják az olimpiai pályázat lehetőségét. Ukrajna a Pekingben zajló játékokon eddig egy ezüstérmet nyert a síakrobata Olegszandr Abramenko révén. Ukrajna nem egyedüli érdeklődő a 2030-as olimpiára. A hírek szerint Japánból Szapporó, Spanyolországból Aragónia és Katalónia is szívesen megrendezné a játékokat, de komoly a 2010-es házigazda Vancouver érdeklődése is. A 2002-es vendéglátó Salt Lake City ugyancsak azt jelezte korábban, hogy 2030-ban vagy 2034-ben újra vendégül látná a téli sportágak első számú eseményét.

18:45 Joe Biden, az Amerikai Egyesült Államok elnöke várhatóan jóváhagyja további amerikai csapatok és katonai felszerelések áttelepítését a NATO-szövetséges Magyarországra – erősítette meg két védelmi tisztviselő az NBC Newsnak. Az új bevetés részleteinek megosztása érdekében névtelenül nyilatkozó illetékesek azt mondták, hogy a katonák a következő napokban az Egyesült Államok Európai Parancsnokságán belüli területről költöznek Magyarországra.

18.40 közzétettek egy videót arról az autóról, amely a szeparatisták kormányzati épülete mellett robbant.

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán konfliktus legfontosabb híreivel.