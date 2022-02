A beoltottak száma 6 390 568 fő, közülük 6 161 000-en a második, 3 796 660-an már harmadik oltást is felvették. 5512 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 774 676-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma – írja a koronavirus.gov.hu.

Meghalt 102 fertőzött, így az elhunytak száma 43 664-re emelkedett.

Szerdán több mint hatezer új fertőzöttet regisztráltak, amely a keddi számnak közel a duplája volt.

Fotó: Vasvári Tamás / MTI

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 557 214 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 173 798-ra csökkent. 4199 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 165-en vannak lélegeztetőgépen. Csütörtök délután, pénteken és szombaton újabb oltási akció lesz.

Februárban is minden csütörtökön, pénteken és szombaton van oltási akció a kórházi oltópontokon. Az oltásra továbbra is kiemelten várják az oltatlanokat, és azokat is, akik már 4 hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. Számukra a megerősítő oltás mindenképpen javasolt.