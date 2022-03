A londoni Metropolitan rendőrség elkezdte kiosztani a bírságokat a Downing Streeten és a Whitehallon tartott bulik kapcsán. Mint az Axiosnak kedden elmondták, a botrány kapcsán 20 bírságot fognak kiosztani. Noha Boris Johnson brit kormányfő sorozatosan tagadta, hogy a kormánya által meghozott szabályokat semmibe vevő buliktól volt hangos több karantén idején is a miniszterelnöki rezidencia, az ügyből végül rendőrségi vizsgálat lett, ami a bírságok kiszabása miatt nyilvánvaló, hogy szabálysértéseket tárt fel.

Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

A brit kormányfőt a botrány kapcsán többen is lemondásra szólították fel, még a saját pártjából, a Konzervatív Pártból is. Végül Johnson bocsánatot is kért az egyik buli miatt. A rendőrség azonban azt nem árulta el, hogy ki az a 20 személy, akinek büntetést kell fizetnie. Azt sem lehet tudni, hogy a büntetés mekkora.

A botrány kapcsán Johnsont a rendőrség is meghallgatta, aki több kulcsemberét is elvesztette a nyomozás miatt, mivel ők lemondásra kényszerültek. Az Ukrajna elleni orosz inváziót megelőzően a brit közvéleményt lázban tartó eset visszhangja időközben némileg csillapodott, de semmiképpen sem használt a miniszterelnökről kialakult képnek, akit egyes kutatások szerint a brit lakosság kétharmada váltana le.

A bírságok azért sem segítik a politikus helyzetét, mert ezzel nemcsak a tiltott bulikon történő részvétele igazolódik be, de az is, hogy folyamatosan hazudott, amikor ezekről beszélt a médiában. Ugyanakkor Boris Johnson már számos botrányt túlélt, és a következő választásig még évek vannak hátra. A bulibáró politikus tehát joggal reménykedhet abban, hogy addig sikerül megőriznie a székét.