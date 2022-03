Az afganisztáni tálibok minden kormányzati alkalmazottat arra utasítottak, hogy ne borotválják le a szakállukat és tartsák be az öltözködési szabályokat, írja a Reuters három meg nem nevezett forrásra hivatkozva, akik azt is elmondták: ha egy tisztviselő figyelmen kívül hagyja az előírásokat, azzal az állását kockáztatja.

Fotó: picture alliance

A források szerint az utasítások betartatásáért felelős minisztérium képviselői hétfőn a kormányzati intézmények bejáratainál járőröztek, hogy ellenőrizzék, az alkalmazottak komolyan veszik-e a szabályokat.

Az alkalmazottakat arra utasították, hogy ne borotválják le a szakállukat, és viseljenek helyi ruházatot, amely hosszú, bő felsőből és nadrágból, valamint kalapból vagy turbánból áll. Arra is felszólították őket, hogy a megfelelő időpontokban imádkozzanak – mondta két forrás, akik szerint a dolgozóknak ezenkívül azt is mondták, hogy az öltözködési szabályok áthágása esetén nem léphetnek be az irodákba, és végül ki is rúgják őket.

A múlt héten a tálibok megtiltották, hogy a nők férfi kísérő nélkül szálljanak repülőre, és nem nyitották meg a lányiskolákat sem, pedig korábban voltak erre vonatkozó ígéretek.

Vasárnap a közparkok látogatására vonatkozóan is korlátozásokat vezettek be: a nők a hét három napján, a férfiak pedig a hétvégét is beleértve a többi négy napon léphetnek be a parkokba, vagyis még házaspárok és családok sem látogathatják együtt ezeket a helyeket.

A tálib kormány számos bírálatot kap (a nyugati kormányok részéről is), amiért az iszlám törvények legszigorúbb értelmezését minden afgánra rákényszerítik.

A tálibok azt állítják, hogy mindenki jogait tiszteletben fogják tartani az iszlám törvényekkel és az afgán szokásokkal összhangban, és hogy változtak az 1996-2001-es uralmuk óta, amikor megtiltották a nőknek, hogy férfi rokon nélkül elhagyják a házat, a férfiakat pedig arra kényszerítették, hogy szakállat növesszenek.

A szerdai fordulat a lányiskolákkal kapcsolatban a nemzetközi közösség tiltakozását is kiváltotta, Kabulban pedig tüntetők is utcára vonultak, hogy kifejezzék nemtetszésüket.

Az Egyesült Államok visszalépett egy katari tálib tisztviselőkkel tervezett találkozótól, amelyen kulcsfontosságú gazdasági kérdéseket akartak megvitatni. Ez igen nagy nyomásgyakorlást jelent, ugyanis a táliboknak szükségük van arra, hogy a nyugati országok feloldják az afgán gazdaságot sújtó szankciókat.