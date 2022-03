Megérkeztek a törökországi béketárgyalásokra az ukrán delegáció tagjai. Keddre virradóra sikeresen landolt a kijevi diplomatákat szállító repülőgép. A delegációt Olekszij Rezsnyikov ukrán védelmi miniszter és Mihail Podoljak elnöki tanácsadó vezető.

A magyar idő szerint várhatóan 9 órakor kezdődő találkozón Kijev azt szeretné elérni, hogy minél hamarabb kössenek tűzszünetet az oroszokkal. Moszkva pedig azt akarja elérni, hogy Ukrajna tegyen le NATO-csatlakozási terveiről. Ebben még lehet is egyezség, az elszakadt területek kérdése már jóval bonyolultabb.

Érdekesség, de a Financial Times értesülései szerint Oroszország már nem követeli olyan hangosan Ukrajna nácítlanítását, vagyis azt a fő indokot, amely miatt Vlagyimir Putyin orosz elnök kirobbantotta a háborút. Sőt, még akár az is megtörténhet, hogy az Európai Unióhoz való ukrán csatlakozásra is rábólintanak.

Fotó: Anadolu Agency via AFP

Közben Volodomir Zelenszkij ukrán elnök arról beszélt éjjeli videóüzenetében, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak az ukrán katonák, annak ellenére, hogy az elmúlt napokban több várost is visszafoglaltak az oroszoktól, Kijev mellett például az északnyugatra fekvő Irpiny települést is. Leszögezte, hogy az ország számos részében heves harcok zajlanak, így Csernyihiv, Szumi, Harkiv városoknál, a Donyec-medencében és Dél-Ukrajnában. Kijev északi részét továbbra is az orosz erők ellenőrzik, és Irpinynél is folytatódnak az összecsapások. Az elnök azt mondta, hogy a támadókat jelentős veszteségek érték, de ez nem állítja meg őket.

Zelenszkij ismét az Oroszország elleni szankciók szigorítására szólította fel a nemzetközi közösséget, és kifogásolta, hogy a büntetőintézkedések nagyobb mértékű fokozását egyelőre arra az esetre helyezték kilátásba, ha Moszkva vegyi fegyvert vet be. Az ukrán elnök egyebek között az orosz olajexport átfogó korlátozását sürgette.

Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő hétfő éjjel a PBS amerikai televíziónak adott interjút, és ebben arról is beszélt, hogy Oroszország atomfegyvert csak abban az esetben vetne be, ha létében fenyegetné veszély, és "akármilyen legyen is az ukrajnai hadművelet kimenetele", erre nem lehet szükség.

A brit hírszerzés friss jelentésében arról számolt be, hogy a Wagner orosz magánbiztonsági cég jelentős erőket vezényelt Kelet-Ukrajnába. Az értesülés szerint ezer fegyveresről is szó lehet, akiket magas rangú parancsnokok irányítanak.