A Roman Abramovicshoz köthető szuperjachtot ukrán tüntetők fogadták, amikor megérkezett a törökországi Bodrum kikötőjébe – írja a BBC.

Az ukrán vitorlázócsapat tagjai – országuk zászlaját lengetve – tüntettek a szuperjacht előtt. A vitorlázócsapat egy évente megrendezett verseny miatt érkezett Törökországba még az ukrajnai támadás előtt.

A szankciók által is sújtott orosz milliárdos, Roman Abramovics szuperjachtja cél nélkül bolyong már 8 napja.

Fotó: ALI BALLI / AFP

Továbbra sem világos, hogy mi lehet a hajó végső célja, hiszen több európai ország, köztük Franciaország vagy Olaszország foglalt le szankciók alatt álló oligarcháktól magánrepülőket és jachtokat. A nominálisan 13,6 milliárd dolláros vagyonnal rendelkező Abramovics ellen Nagy-Britannia és az Európai Unió is vezetett be szankciókat, ottani vagyonához most nem tud hozzáférni.