Annak ellenére sem mond le Boris Johnson brit miniszterelnök és Rishi Sunak pénzügyminiszter, hogy a rendőrség mind két politikust megbírságolta a koronavírus-járvány megfékezésére elrendelt korlátozások megszegése miatt – írja a BBC. A miniszterelnöki hivatal bejelentéséből az is kiderült, hogy Johnson feleségét, Carrie Johnsont szintén megbírságolták.

A brit közvéleményt komolyan felháborította a hír, amikor kiderült, hogy a szigorú járványügyi intézkedések ellenére tucatnyi alkalommal illegális partikat tartottak vezető állami tisztségviselők, egyebek mellett a miniszterelnöki hivatal épületében is.

Az akkoriban érvényben volt, Boris Johnson kormánya által elrendelt járványellenes intézkedések értelmében kettőnél több, nem egy háztartásban élő ember szabadtéren sem tartózkodhatott egymás társaságában, és a nem együtt élő családtagok, ismerősök otthonukban sem látogathatták egymást. A partygate-nek emlegetett ügyében több mint száz embert hallgatott ki a rendőrség, a vizsgálatok végén pedig több mint 50 személy esetében szabtak ki pénzbírságot, többek között a kormányfőre is, így

Boris Johnson lett az Egyesült Királyság első olyan, hivatalban lévő miniszterelnöke, akit törvénysértés miatt szankcionáltak.

Fotó: Rob Pinney / Getty Images

A rendőrség közleményéből nem derült ki, hogy Johnson és felesége, illetve Sunak melyik összejövetel miatt kapott bírságot. Az azonban már korábban ismertté vált, hogy 2020. június 19-én Johnson születésnapját ünnepelték a Downing Streeten, és a rendezvényen mindhárman jelen voltak, a miniszterelnöki hivatal hozzávetőleg harminc munkatársával együtt. Mindhárman bocsánatot kértek, de

az ellenzéki képviselők szerint a miniszterelnöknek és a pénzügyminiszternek is le kell mondania.

Sir Keir Starmer, a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt vezetője és Sadiq Khan, London ugyancsak munkáspárti polgármestere lemondásra szólította fel a konzervatív párti kormányfőt. Ed Davey, a harmadik legnagyobb országos parlamenti párt, a Liberális Demokraták vezetője keddi nyilatkozatában követelte, hogy a kormány soron kívül hívja össze a tavaszi szünetét töltő parlamentet és a képviselők tartsanak bizalmi szavazást Johnsonról.

A korlátozások idején tartott partik ügyében két vizsgálat indult. A Gray-vizsgálat január végén megjelent összefoglalója megállapította, hogy rendezvények legalább egy része súlyos mértékben megsértette a kormány meghatározó posztjain dolgozóktól elvárt magas szintű normákat és azokat az előírásokat is, amelyekhez az adott időszakokban a brit lakosság egészének tartania kellett magát. A Gray-vizsgálattal párhuzamosan indult, még mindig tartó rendőrségi vizsgálat tizenkét esetre terjed ki, és a Scotland Yard az eddig feltárt bizonyítékok alapján közölte a kiszabott bírságok számát. A Daily Mail információi szerint

összesen 10 ezer fontra (több mint 4,5 millió forint) is megbírságolhatják a kormányfőt, ha a hozzá köthető illegális partik számát összeadják.

A Manchester Evening News emlékeztet, hogy Nagy-Britanniában a következő választást 2024. május 2-án tartják, azonban két kétféleképpen lehet a kormányt elmozdítani: először is, ha a törvényhozás bizalmatlansági indítványt fogad el a kormánnyal szemben. Ekkor a kormánynak 14 napja lenne arra, hogy az új kormány összetételéről szavazzon, ha ez nem történik meg, akkor új választásokat írnak ki. Másodszor, az általános választás azonnal kiírható, ha az összes parlamenti képviselő kétharmada ezt jóvá hagyja.

Nem meglepő, hogy a partygate kirobbanása után következő mellébeszélés miatt sokan követelték Johnson lemondását, mely veszélybe is sodorta a politikus pozícióját, miután ezek a hangok saját pártjában is felerősödtek. Azonban az orosz-ukrán háború kirobbanása elnyomta a miniszterelnök távozását követelő hangokat, melyeket a bírságok kiosztásáról szóló hírek újra felerősíthetnek. A politikus több bizalmi embere is lemondásra kényszerült korábban a történtek miatt.