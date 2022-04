Elszólta magát a bucsai mészárlással kapcsolatban Vaszilij Nyebenzja, Oroszország ENSZ-nagykövete Alex Taylor újságíró szerint.

Taylor a Twitteren tett közzé bejegyzést, melyben azt írja, hogy Vaszilij Nyebenzja, Oroszország ENSZ-nagykövetének elejtett szavai kiválóan példázzák a freudi elszólás jelenségét.

A bucsai holttestek, amelyek nem léteztek, mielőtt az orosz csapatok megérkeztek... elmentek, elnézést, mielőtt elmentek...

– mondta az orosz diplomata.

Ahogy a VG is megírta, a The New York Times műholdfelvételek elemzésével cáfolta Oroszország állításait, melyek szerint a civilek meggyilkolása azután történt Bucsában, hogy az orosz katonák elhagyták a várost.

Az orosz védelmi minisztérium tagadta, hogy az orosz csapatoknak köze volna a bucsai utcákon fekvő civilek holttestéhez.