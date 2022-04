Így kezdődött a háború a Zelenszkij-családban - az ukrán elnök felesége megdöbbentő titkokat árult el

Egy teljesen átlagos nap volt idén február 23-a a Zelenszkij családban. A gyerekek rendben hazatértek az iskolából, elvégezték az otthoni feladataikat és készültek a másnapi tanítási napra. Persze volt feszültség, mert akkor már érezhető volt a helyzet súlya, de az utolsó pillanatig nem hitték, hogy elszabadul a pokol és Oroszország megindítja az inváziót.

Erről mesélt Olena Zelenszka, az ukrán elnök, Volodomir Zelenszkij felesége a Vogue ukrán kiadásának, amelyben leírta a háború kitörésének pontos pillanatát.

Hajnalban egy nagy csattanásra ébredtem. Elsőre nem is fogtam fel, hogy egy robbanás történt. A férjem már nem volt az ágyban, ott állt a szoba végében, máris öltönyben. Akkor láttam rajta utoljára öltönyt. Csak egyetlen szót szólt: „elkezdődött”

– mondta az ukrán first lady a lapnak. Az interjúban kiemelte: nem pánikoltak, de össze volt zavarodva. Rögtön azon gondolkozott, hogy mi lesz a gyerekeikkel. Végül arra jutottak, hogy összepakolják a legszükségesebb dolgokat és az okmányaikat, de egyelőre várjanak, amíg az elnök beér a munkahelyére.

Fotó: PRESIDENCY OF UKRAINE/HANDOUT / AFP

Zelenszkijék gyermekei 9 és 17 évesek, már az elején sem titkolták el előttük az odakint dúló szörnyűségeket, de nem is kellett őket tájékoztatni, már eleve mindenről tudtak.

Olena Zelenszka az interjúban kiemelte: Ukrajna soha nem volt még ennyire egységes mint most és ezzel a zsarnok, aki megtámadta őket, azaz Vlagyimir Putyin nagyon elszámolta magát.

Ha egy valakit megerőszakolnak, megkínoznak, megölnek közülünk, akkor azt mindenki érzi. Nem kell semmilyen összefogásra buzdítani, mindenki fegyvert ragadott, hogy megvédje a hazáját

– mondta az elnök felesége, aki kitért az ukrán nők helyzetére is.

Zelenszka elmondta: Ukrajnában a nők szabadon éltek, Vogue-t olvastak és nem voltak rá felkészülve, hogy lebombázzák őket. Nem ismerték előtte a félelmet. Az első napokban aztán mindenki megtanulta, milyen a bombákkal együtt élni, menekülni és fedezékbe vonulni. A háború harmadik napján már megszülettek az első gyermekek a menhelyeken és azóta több ezer ukrán nő adott életet óvóhelyeken.

Emellett kitértek azokra is, akik életüket kockáztatva mentettek gyerekeket, vagy láttak el sérülteket, mint ahogy Zelenszka megemlítette azokat az anyákat is az interjúban, akik jelenleg is a legszörnyűbb rémálmaikkal néznek szembe Mariupolban, valahol elbújva a romok alatt.