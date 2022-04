Nem kétséges, hogy a felelősség a háborúért az oroszok vállát nyomja, bármilyen úton jutottak is erre a döntésre. Ilyen helyzetben a bajba jutottakat meg kell segíteni. Ezért segítünk Ukrajnának, és nem azért, mert a mi háborúnkat vívná.

– mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Nemzetnek. A kormányfő hozzátette, hogy vannak nyugati országok, amelyek úgy akarják elrendezni a háború utáni világot, hogy „teljes szakadás álljon be nyugat és kelet között”. Hangsúlyozta, ha ez bekövetkezne, az a magyaroknak és egész Közép-Európának rossz lenne.

Az a történelmi tapasztalatunk, hogy ha a világ nagy erőcsoportjai között konfliktus és elszigetelődés alakul ki, akkor annak mi isszuk meg a levét

– jelentette ki a miniszterelnök.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Orbán Viktor szerint a NATO ugyanazt képviseli, mint a magyar kormány: a szövetség döntése az, hogy a háborúból ki kell maradni, nem lehet semmilyen fegyveres konfliktus a NATO határain túl.

Ha támadás érte volna Lengyelországot vagy a balti államokat, akkor más lenne a helyzet

– fejtette ki a miniszterelnök. Hozzátette, hogy az Európai Unióban bonyolultabb a helyzet, de „a nagy országoknak, a németeknek, a franciáknak hasonló a véleményük, mint nekünk”.

A V4-ekről a kormányfő azt mondta, hogy a tagokat mindig is kihívás elé állította az a tény, hogy a négy ország másként gondolkodik a keleti politikáról. Azt is mondta, hogy a visegrádi négyek nem geopolitikai szervezet, nem is erre jött létre, hanem arra, hogy az EU-n belüli vitákban a közép-európai érdekeket közösen tudják képviselni. Orbán Viktor szerint a V4 ezt az eredeti küldetését a jövőben is jól ellátja majd, e téren nincs semmiféle nézetkülönbség.

Az országgyűlési választás kapcsán azt mondta, hogy az ellenzéki pártok

mindent kockára tettek, és vasárnap mindent el fognak veszíteni. Össze nem férő programok, össze nem illeszthető értékrendek, egymást kizáró szellemi tartalmak.

A kormányfő azt is mondta, hogy az ellenzéki pártok támogatják azt az elképzelést, hogy „elzárják az orosz gázt és olajat”, ezt pedig veszélyeztetné a rezsicsökkentést. Hangsúlyozta, hogy az ellenzék nem szavazta meg a családtámogatási rendszert, a lakástámogatási rendszert és mindazt, ami „a mai magyar gazdaság szilárd bázisát adja”.

Nyilvánvaló, hogy ezeket az alapokat felszednék, ahogy 2002 után is tették. Az eredmény közismert, teljes összeomlás és az államcsőd veszélye pár év után

– tette hozzá. Arra a kérdése, hogy mi a vasárnapi választás tétje azt mondta: „Háború vagy béke. Ha békét akarunk, akkor a nemzeti oldalt érdemes választanunk, aki háborút szeretne, támogassa a baloldalt.”