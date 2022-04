Április elején röppent fel a hír, hogy az Európai Unió szankcionálni fogja Vlagyimir Putyin lányait, hogy ezzel gyakoroljon nyomást az orosz elnökre az ukrajnai invázió miatt. Hasonlóképp lépett fel az Egyesült Államok, amely szankciókkal sújtja Putyin felnőtt gyermekeit, egyúttal megtiltja a vállalatok számára az új beruházások indítását Oroszországban. A retorziókhoz az Egyesült Királyság és Kanada is csatlakozott.

Putyin nagyobbik lányát Másának (36) hívják, a kisebbiket pedig Katyerinának (35). Mása rákkutató orvos és üzletasszony lett, Katyerina a reáltudományok doktora. Mindketten milliárdos üzletemberek oldalán találtak maguknak társat, akiknek bőven van mit veszíteni a korlátozó intézkedések miatt.

Putyin titkos barátnője, Alina Kabajeva olimpiai bajnok tornásznő azonban egyelőre megúszta a szankciókat, bár mérlegelik, hogy felvegyék-e őt is a feketelistára

– írja a The Wall Street Journal.

Fotó: AFP

A most 39 éves egykori sportcsillaggal – aki sportpályafutása után politikusi és médiamenedzseri karrierbe kezdett, illetve a modellkedésbe is belekóstolt – állítólag négy közös gyermeke is van Putyinnak, bár kapcsolatukat a nyilvánosság előtt sosem vállalták fel hivatalosan. Az orosz elnököt mindig igyekeztek úgy reprezentálni a médiában, mint akinek alig van magánélete, mert minden percét a közügyeknek és Oroszországnak szenteli. Az állítólag Svájcban bújtatott hölgy – megfigyelők a Genfi-tó környékén is látták egy saját helikopterleszálló pályával rendelkező kastélyban, ahol üzletemberek látogatták – vagyonát 7,6 millió fontra becsülik, ezzel olyan világklasszis sportolókat előz meg, mint Mike Tyson.

A portál értesülései szerint az amerikai tisztviselők úgy vélik, hogy Putyin pénzét Alina segített elrejteni a tengerentúlon, valamint vagyona egy részének a haszonélvezője is. Az orosz elnöknek a Kreml által a közelmúltban nyilvánosságra hozott adóbevallása egyébként meglehetősen szerénynek festette le Putyin életkörülményeit, mindössze két Volga autóját tüntette fel mint értéktárgyat.

Fotó: AFP

A döntéshozók egyelőre nem jutottak dűlőre, hogy szankcionálják-e a bajnoknőt. Szakértők egy csoportja attól tart, hogy ez a lépés tovább fokozza majd a feszültséget az Egyesült Államok és Oroszország között, és

feldühíthetik Putyint, ha a hozzá legközelebb álló személyt támadják.

A tizenhárom év fegyházbüntetésre ítélt orosz ellenzéki politikus, Alekszej Navalnij viszont azért kampányol a börtönből, hogy Alinát is vegyék fel a szankciós listára.