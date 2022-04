Több száz ukrán tengerészgyalogos adta meg magát az ostrom alatt álló Mariupol kikötőjében az orosz védelmi minisztérium állítása szerint – számolt be a Reuters. Az oroszok szerint a 36. ukrán tengerészgyalogos dandár 1026 katonája adta meg magát.

Az orosz televízióban különböző képsorokat mutattak be olyan tengerészgyalogosokról, akik állítólag kedden adták meg magukat a mariupoli Illich vas- és acélműveknél. Vlagyimir Putyin orosz elnök lelkes támogatója, Ramzan Kadirov csecsen vezető is az orosz álláspontot képviselte, és megadásra szólította fel a mariupoli Azovstal acélműben rejtőzködő maradék csapatokat.

Ezzel szemben az ukrán védelmi minisztériumnak nincs információja arról, hogy a tengerészgyalogosok megadták volna magukat,

ugyanakkor megerősítették, hogy az orosz erők folytatják a támadásokat a mariupoli kikötő ellen.

Amennyiben az oroszok csapatoknak sikerül elfoglalniuk a városban lévő Azovstal iparnegyedet – ahol a tengerészgyalogosok is meghúzták magukat – akkor teljes ellenőrzést szerezhetnek a kikötő felett, amely a nyugati és keleti ukrán területek közötti összekötőkapocsként is szolgál egyben és átjárást biztosít az orosz csapatok és utánpótlás számára is.

A mariupoli Azovstal gyár melletti halászkikötő 2022. április 09-én.

Fotó: LEON KLEIN / Anadolu Agency

Már meghaladhatta a tízezret az áldozatok száma, a harcok fokozódhatnak a harcok a következő hetekben

A harcok a következő két-három hétben intenzívebbé válhatnak a régióban, miután az orosz erők elkezdték átcsoportosítani az erőiket – figyelmeztetett szerdán a brit védelmi minisztérium.

Az orosz támadások továbbra is a donyeci és luhanszki területek ellen ellen irányulnak, azonban folytatódnak a harcok Herszon és Mikolajiv környékén, és ismét megindult a Kramatorszk város felé való előrenyomulás

– tették hozzá a bejegyzésben.

A mariupoli áldozatok számáról ugyan nincs megerősített információ, a polgármester szerint az ostrom kezdete óta

legalább tízezren vesztették életüket, és számuk akár a 30 ezret is elérheti

– írja az ABC News. A városban jelenleg is több tízezer civil tartózkodik, akiknek égető szükségük van élelmiszer- és ivóvízellátásra, azonban Oroszország továbbra is akadályoztatja a segélyszállítmányok eljuttatását Mariupolba.

Egy április 12-i légifelvétel Mariupolról.

Fotó: ANDREY BORODULIN / AFP

Felröppentek olyan híresztelések is, hogy az orosz csapatok vegyi anyagokat, például foszforbombát vetettek be Mariupol ellen, a Pentagon hétfőn kiadott közleménye azonban nem erősítette meg ezt az állítást. A minisztérium szóvivője, John Kirby ugyanakkor aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy Oroszország zavargások idején is alkalmazott szereket, például vegyi anyagokkal kevert könnygázt vethet be.