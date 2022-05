Nem volt mozgósítható felfegyverzett rendőr, és a fegyveres elkövető akadálytalanul lépett be az iskola épületébe

– mondta Victor Escalon texasi ranger, aki hozzátette, hogy az elkövető 12 percig az a Robb Általános Iskola előtt volt, mielőtt belépett volna az épületbe. A lövöldöző később legalább háromnegyed óráig elbarikádozta magát, mielőtt a határőrök lelőtték volna. A legtöbb lövés az első néhány percben dördült el, amikor a fegyveres belépett az iskolába – mondta Escalon.

A beszámolók szerint

mind a 21 áldozat ugyanabban a negyedik osztályos osztályteremben tartózkodott.

A texasi ranger munkatársa korábban azonban azt nyilatkozta, hogy

a fegyveres elkövető egy iskolarendőrrel is összetűzésbe került, amikor az épületbe ért.

„A lényeg az, hogy a rendfenntartók ott voltak” – mondta Steve McCraw, az állami közbiztonsági hatóságának igazgatója szerdán. Chris Olivarez hadnagy úgy nyilatkozott, hogy többen is meghalhattak volna, ha az elsőtisztek nincsenek a helyszínen, hogy betörjék az ablakokat, és megmentsenek más gyerekeket és tanárokat az osztályteremben.

Fotó: CHANDAN KHANNA / AFP

A rendőrséget többen is kritizálták, mert nem léptek azonnal közbe, illetve a szemtanúk azt mondták az AP hírügynökségnek, hogy ők szólították fel a rendőröket, hogy hatoljanak be az iskolába. Arra a kérdésre, hogy a rendőrségnek hamarabb be kellett volna-e mennie az osztályterembe, Escalon azt mondta:

Még nincs elég információm ahhoz, hogy válaszoljak erre a kérdésre.Olivarez szerint a rendőrök taktikai hátrányba kerültek, miután a lövöldöző elbarikádozta magát, és nem volt elegendő támogatása a fegyveresek erőknek.

Csak rohanjunk be, mert a zsaruk nem csinálnak semmit úgy, ahogy kellene

– mondta az AP-nak Javier Cazares, akinek lánya, Jacklyn Cazares meghalt a lövöldözésben . „Többet is lehetett volna tenni (...) „Azt mondták, berohantak, meg minden, de ezt nem láttuk” – mondta a The New York Timesnak Cazares, aki a támadás alatt az iskola előtt tartózkodott, és halhatta a lövéseket.

Joaquin Castro demokrata képviselő felszólította Christopher Wray-t, az FBI igazgatóját , hogy vizsgálja ki az uvaldei esetet, és készítsen egy jelentést róla, miután a hatóságok ellentmondásos beszámolókkal szolgáltak a nyilvánosság számára, és amelyek ellentétesek a szemtanúk által közöltekkel.