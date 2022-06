Koronavírusos az amerikai elnök egészségügyi főtanácsadója, Dr. Anthony Fauci – számolt be róla a The Wall Street Journal.

Fotó: SAUL LOEB / AFP

A Nemzeti Allergia- és Fertőzéstudományi Intézet (National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID) 81 éves igazgatójának enyhe tünetei vannak, és el is különítették, ezért otthonról folytatja munkáját – közölték szerdán. A közleményben azt is leírják, hogy Fauci az utóbbi időben nem állt szoros kapcsolatban Biden elnökkel vagy más magas rangú kormányzati tisztviselőkkel.

Dr. Fauci korábban minden szükséges védőoltást megkapott.

Dr. Fauci 1984 óta a NIAID igazgatója, a világjárvány idején a Covid-19 vezető szakértője volt. Gyakran jelent meg sajtókonferenciákon, és beszélt az országot újra és újra maga alá gyűrő járványhullámokról, amelyek az Egyesült Államokban több mint egymillió ember halálát okozták. Dr. Fauci hét amerikai elnöknek adott tanácsot. Részt vett a fertőző betegségek, köztük az AIDS, a légúti fertőzések és a malária diagnosztizálásában és kezelésében.

Az elmúlt hónapokban, amikor a rendkívül fertőző omicron-változat elterjedt, számos magas rangú amerikai tisztségviselő lett koronavírusos, így például Kamala Harris alelnök, valamint Antony J. Blinken külügyminiszter.