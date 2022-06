Újabb csapatösszevonás Szeverodonyecknél, minden tartalékosát beveti Oroszország

Jelentős mennyiségű tartalékos haderőt vont össze Szeverodonyecknél az orosz vezetés. Erről számolt be Luhanszk régió ukrán kormányzója. Értesüléseik szerint az oroszok a front más részeiről is ide csoportosítják most át egységeiket. Mint azt a VG délután megírta: az orosz hadsereg a brit védelmi minisztérium értesülései szerint be akarják keríteni a várost.

Előrenyomulnak az oroszok Szeverodonyecknél, elindult a bekerítő hadművelet A brit védelmi minisztérium jelentése szerint Oroszország egyre több területet vesz el Ukrajnától.

Ma, holnap, vagy azután, de bevetik minden tartalékukat, amit csak találnak. Rengetegen vannak a térségben

– nyilatkozta Szerhij Gajdaj az ukrán televízióban a Reuters hírügynökség jelentése szerint.

Fotó: Sputnik via AFP

A kormányzó az interjúban hozzátette: a város nagy része már most is orosz kézen van, de még vannak területek, amelyeket sikeresen megvédenek az ukránok. Szavaiból ugyanakkor az érezhető ki, hogy ez már csak rövid ideig lesz így, nem tudni, meddig képesek kitartani a védők.