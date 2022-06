Az Egyesült Államok vezette katonai koalíció katonái elfogták a Daes vezetőjét Szíriában csütörtökön – derült ki az Inherent Resolve nevű hadművelet kommunikációs osztályának friss közleményből, amelyben az elfogott terrorista nevét ugyan nem közölték, de azt megjegyezték róla, hogy egy gyakorlott bombagyárosról van szó, aki a szervezet sejtjei közötti kapcsolattartásért is felelt, és az elmúlt évek során a terroristák egyik helyi vezetőjévé lépett elő.

Az amerikaiak közleménye szerint a rajtaütést hosszas előkészületek előzték meg annak érdekében, hogy a járulékos polgári veszteségeket minimalizálják.

A művelet sikeres volt, egyetlen iraki civil sem sérült meg

– írták.

Fotó: Delil Souleiman / AFP

Az ENSZ terrorszervezetekről szóló legutolsó jelentése némi támpontot nyújthat azt illetően, ki lehet az Iszlám Állam csütörtökön kiiktatott vezetője. Az ENSZ kockázatelemzői legutóbb idén januárban adtak ki helyzetértékelést a terrorszervezet tevékenységéről, amelyben Mohammed Szaíd Abdel-Ráman al-Szalbit nevezték meg az Iszlám Állam aktuális vezérének. A terrorszervezet pénzügyeit kezelő vezetőt, Szami Dzsaszim al-Dzsaburit még tavaly októberben fogták el, azóta őrizetben van Irakban.

Az Iszlám Állam nemzetközi támadásaitól még egy ideig nem kell tartanunk

Az Iszlám Állam első kalifája, Abu Bakr al-Bagdadi még 2019 októberében halt meg, egy az amerikai katonai által indított művelet során Nyugat-Szíriában. A terrorszervezet vezetője öngyilkos lett, és két gyermekét is magával rántotta a halálba, mielőtt elfoghatták volna. Al-Bagdadi feladatait korábbi szárnysegédje Abu Ibrahim al-Hasimi al-Kurajsi vette át, aki a szervezet levanti területvesztését azzal próbálta ellensúlyozni, hogy a korábbinál nagyobb hangsúly fektetett a terroristák afrikai műveleteire. Bár idén februárban al-Kurajsi is meghalt egy amerikai rajtaütés során, vezetése alatt az Iszlám Állam komoly felfordulást tudott okozni a közép-afrikai országokban, például Mozambikban és Maliban is.

Nyolc nap alatt több mint kétszáz terroristát öltek meg Maliban A mali hadsereg a terrorista csoportok 203 fegyveresét ölték meg március 23-a és 31-e között az ország középső részén.

Az ENSZ legfrissebb értékelése szerint a magát Iszlám Államnak nevező terrorszervezet egyre nagyobb fenyegetést jelent Afganisztánban is, ahol a tálibok tavalyi hatalomátvétele óta egyre gyakrabban hajtanak végre merényleteket. Az ENSZ jelentése a figyelmeztetések mellett megnyugtató részleteket is tartalmaz. Azt írják, hogy a terrorszervezet afganisztáni térnyerése ugyan aggasztó nemcsak az afgánok, de a környező országok lakosai számára is, de egyúttal úgy vélik, hogy a terroristák 2023 előtt nem lesznek képes nemzetközi támadásokat végrehajtani, függetlenül attól, hogy a tálibok fellépnek-e a visszaszorításuk érdekében.

Az Európát éveken keresztül rettegésben tartó terroristák lehetőségei – akik felelősséget vállaltak többek között a párizsi, a brüsszeli, az isztambuli, a berlini, valamint a barcelonai terrortámadásokért is – a szíriai polgárháború mérlegének Bassár el-Aszad felé billenésével, valamint az iraki biztonsági helyzet javulásával látványosan beszűkültek. Al-Bagdadi halála óta nemzetközi támadásokat nem hajtottak végre, a legvéresebb, párizsi támadássorozatért felelős terroristák pere pedig a végéhez közeledik; az ügyészség tényleges életfogytiglani börtönt kért a támadókra.