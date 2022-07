Az elmúlt hetek legnagyobb sikerét érte el Oroszország a háborúban

Az orosz erők elfoglalták Ukrajna második legnagyobb erőművét

– közölte szerdán Volodimir Zelenszkij elnök tanácsadója. A hírt korábban az oroszok is közölték, azt állítva, hogy a létesítményt érintetlenül foglalták el. A kelet-ukrajnai, még a szovjet időkben épült széntüzelésű Vuhlehirszk erőmű elfoglalása lenne Moszkva első stratégiai nyeresége az elmúlt több mint három hétben - írta meg a Reuters.

Apró taktikai előnyt értek el Vuhlehirszkt elfoglalásával

– mondta Olekszij Arestovics ukrán elnöki tanácsadó egy Youtube-on megjelent interjúban. Hozzátette, hogy Oroszország jelenleg a csapatainak a masszív átcsoportosítását végzi három déli régióban.

Fotó: RIA NOVOSTI

Antony Blinken amerikai külügyminiszter azt mondta, hogy telefonon tervez egyeztetni Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel. Amennyiben a tárgyalás összejön, akkor az lesz az első kapcsolatfelvétel a két diplomata között a háború kezdete óta. Blinken hozzátette, hogy ez a beszélgetés nem egy Ukrajnáról szóló tárgyalás lenne, mivel Washington álláspontja szerint a békéről és a harcok befejezéséről Kijevnek és Moszkvának kell tárgyalnia. Érdekesség, hogy ezzel kapcsolatban Orbán Viktor magyar miniszterelnök tusványosi beszédében arról beszélt, hogy a háború vége csakis az Egyesült Államok és Oroszország tárgyalásaitól függ.

A TASZSZ hírügynökség arról ír, hogy Oroszország egyelőre nem kapott hivatalos megkeresést az Egyesült Államoktól egy ilyen diplomáciai megbeszélés kapcsán.

Megoldódhat a túszdráma

Bár a Blinken - Lavrov telefonbeszélgetés miatt még nem kereste egymást a két ország, egy másik ügyben zajlanak a tárgyalások. 2022. februárjában, a hírek szerint még a háború előtt Oroszországban őrizetbe vették Brittney Griner, kétszeres olimpiai bajnok kosárlabdázót kábítószerbirtoklásért. A kosarasra az orosz törvények szerint 5-10 év közötti szabadságvesztés is kiszabható.

Az Egyesült Államok egyelőre nem tudta elintézni, hogy a sportolót haza engedjék, de már egy jelentős fogolycserét is felajánlottak Oroszországnak. A hírek szerint Griner és egy másik túsz, a 16 év börtönre ítélt amerikai tengerészgyalogos Paul Whelan szabadon bocsátásáért cserébe Washington hajlandó lenne átadni Moszkvának egy az USA-ban fogva tartott értékes orosz elítéltet. Antony Blinken nem árulta el, hogy kiről lehet szó, de egyes források szerint Viktor But orosz fegyverkereskedőt vonná be a cserébe Amerika.

Amerika csereajánlatot tett a kosárlabda-játékosáért és egy kémkedéssel vádolt állampolgáráért Az Egyesült Államok „jelentős ajánlatot” tett Oroszországnak, hogy megkönnyítse az ott fogva tartott kosaras, Brittney Griner és a volt tengerészgyalogos, Paul Whelan szabadon bocsátását, jelentette ki szerdán Antony Blinken.

A Reuters azt írja, hogy a két amerikai helyzetének megvitatása mellett Blinken azt is meg akarja beszélni Lavrovval, hogy valamiképp enyhítsék a globális élelmiszer- és energiaválságot.