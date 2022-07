Máris lebombázták az oroszok az ukránok amerikai tarackjait

Sikeresen lebombáztak az orosz hadsereg repülői egy ukrajnai hangárt, amelyben az Egyesült Államoktól kapott modern tüzérségi ágyúkat, az M777-eket tárolták. A támadásban mintegy 30 ukrán katona is életét vesztette.

A hangár az orosz jelentések szerint Csasohov Jar város közelében volt, a nemrég ostrom alá vett Kramatorszk és Szlavjanszk városoktól délre. Moszkva szerint innen lőtték az ukránok a szakadár területeket, ezért is volt szükség a mielőbbi beavatkozásra – jelentette az orosz TASZSZ hírügynökség.

Fotó: Sputnik via AFP

Az M777 155 milliméteres ágyú, jóval könnyebb, mint elődje, az M198-as. Több országban is rendszeresítették, elsőként Afganisztánban vetették be. Nagy előnye, hogy 25 kilométerre lévő célpontokat is könnyedén eltalál, bizonyos lövedékeket pedig akár 40 kilométerre is ellő.

Az Egyesült Államok mellett Kanada és Ausztrália is szállított ilyen ágyúkat Ukrajnának. Május 18-án az oroszok már sikeresen lebombáztak egy hasonló raktárt Ukrajna keleti részén.