Erőteljesen nőtt az új fertőzöttek száma itthon

Az elmúlt héten összesen 8036 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 940 824 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma – tájékoztatott a koronavirus.gov.hu.

Az elmúlt héten elhunyt 35 beteg, így az elhunytak száma 46 696 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 878 221 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 15 907 főre nőtt.

Fotó: Lang Róbert / Somogyi Hírlap

Jelenleg 628 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 16-an vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban pedig 727-en vannak.

A beoltottak száma 6 412 386 fő, közülük 6 199 431 fő a második, 3 885 874 fő a harmadik, 307 965 fő már a negyedik oltását is felvette.

Az oltás lehetősége továbbra is biztosított. A kórházi oltópontokra pénteken 14 és 19 óra között lehet menni időpontfoglalással vagy akár anélkül is. Emellett az oltás továbbra is kérhető a háziorvostól, házi gyermekorvostól.