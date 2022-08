Az ukrajnai invázió megindítása, azaz február 24. óta csaknem egymillió orosz állampolgár lépett be az Európai Unió területére. A Frontex jelentése szerint összesen 998 085 darab orosz útlevél „ment át” a rendszerükön – írja a The Moscow Times.

Fotó: Diego Cupolo / NurPhoto via AFP

Ugyanezen idő alatt 7,7 millió ukrán állampolgár érkezett az EU-ba, akiknek nagy része azonban már hazatért, mintegy 4,7 millióan utaztak vissza a hazájukba a háború ellenére.

Az orosz turisták miatt újra fellángolt a vita, hogy ki kell-e őket tiltani az EU tagállamaiból. A kérdés erősen megosztja az uniót, hiszen Németország és Magyarország szerint is elhibázott lépés lenne, mások ugyanakkor szorgalmazzák a szigorítást, elsősorban Litvánia, Lettország és Lengyelország ennek az élharcosai. Észtország már be is vezette a tiltást, Finnország pedig szeptember elsejével 90 százalékkal megkurtítja az oroszoknak kiadható vízummennyiséget.

Az Európai Bizottság döntése szerint az oroszokra vonatkozó korlátozások a tagállamok döntési jogkörébe tartoznak.